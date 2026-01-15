台股開盤》美對特定半導體徵25％關稅 台積電跳水指數跌近200點

美對特定半導體徵25%關稅，台積電跳水指數跌近200點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週三全面拉回，加上川普將對特定半導體徵25%關稅，受此影響，台股週四在台積電開盤下跌25元，指數開盤跳跌194.8點，以30746.98點開出，在矽晶圓、記憶體、AI等熱門股全面跳水，指數開低一度回測30742點，跌近200點，所幸在金融、塑化、紡織、鋼鐵等傳產逆揚，指數跌勢收斂，早盤指數在30800點附近震盪。

投資人關注地緣政治局勢，及銀行股的季度財報，週三美國股市收低，道瓊工業指數下跌42.36點、0.09%，標準普爾500指數下跌0.53%，那斯達克指數下跌1%，三大股指連續第二天下跌，費城半導體指數下跌0.6%，台積電ADR下挫1.24%，收在327.11美元。

此外，美國總統川普週三簽署1項公告，決定對特定先進的運算晶片課徵25%關稅，例如輝達的H200與超微的MI325X，然而若是為了支援美國打造科技供應鏈及強化半導體衍生產品的國內製造能力而進口，則不適用，這項措施預計美東時間15日凌晨起生效。

