貝森特敦促日銀採取「穩健」貨幣政策以應對過度匯率波動

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）敦促日本央行（BOJ，日銀）採取「穩健」的貨幣政策，以因應過度的匯率波動。

美國財政部週三（14日）發布聲明表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於本週一（12日）與日本財務大臣片山皋月會面，並在會談中指出，過度的匯率波動本質上並不可取，同時強調貨幣政策在制定與對外溝通上必須保持穩健。

報導指出，相關言論出爐之際，市場正高度關注日圓走勢。日圓本週稍早一度跌至18個月新低，市場揣測日本政府是否可能出手干預匯市。

同日，片山皋月再度對日圓貶值發出口頭警告，表示政府將針對過度的匯率波動採取適當行動，且不排除任何選項。相關言論帶動日圓隨後反彈，週三日圓兌美元上漲0.43%，報1美元兌158.46日圓。

報導指出，貝森特多次表態，認為日圓疲弱問題可透過日本央行加快升息步伐來改善。去年10月，他曾呼籲日本政府允許日本央行提高利率，以避免日圓過度下跌。

日本央行已於去年12月將政策利率自0.5%上調至0.75%。不過，外界批評升息步調仍偏緩慢，導致日圓持續承壓。批評者指出，雖然弱勢日圓有助出口，但進口成本上升，進一步推高民眾生活負擔。

