老闆不買新車？「這款車」4年車齡最受歡迎 日媒1句話點關鍵

日媒指出，日本企業主更傾向於購買一輛車齡4年的二手賓士，是積極精密計算後的決定。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕對不少企業主來說，與其買一輛全新的賓士，不如選擇一輛車齡約4 年的中古賓士，反而更划算。日媒指出，日本企業老闆這樣選擇，關鍵不在面子，而在折舊、稅金與資金效率。因為在符合法規的前提下，中古車能做到新車做不到的節稅效果，甚至讓高級車成為一種精密計算後的「財務工具」。

外界常以為賺錢的老闆，理所當然就該開著嶄新的高級車，但現實卻是，越懂財務與稅務的企業經營者，就會「刻意」選擇購買中古車。

請繼續往下閱讀...

專家指出，背後的原因很單純：如果是用公司名義購車，並且確實用於業務、銷售或接待用途，這筆支出就有機會被認定為公司費用，進而壓低法人稅負。相較於個人買車得先繳完所得稅再掏錢，用公司買車，本身就是一種稅務效率上的優勢。

但並非任何高級車都能順利列為費用，是否真正在業務上使用、能否提出合理證明、車款與價格是否與公司規模相符，都是稅務上必須通過的檢視。因此，多數企業主會選擇實用性高、形象穩重的四門房車或SUV；例如，賓士或BMW，而非過於張揚的跑車。

日媒指出，購買中古車的真正關鍵在於「折舊」，因為新車的法定耐用年限通常為6年，購車成本必須分多年攤提。但中古車的耐用年限會依實際車齡重新計算，特別是車齡約3年10個月以上、也就是「4年」中古車，會被視為剩餘耐用年限僅2年，在特定折舊方法下，第一年幾乎可以把整台車的購買金額一次列為費用。

換言之，若公司當年度獲利特別好，買一輛這類中古車，就可能在當年大幅降低應稅所得。

此外，賓士這類品牌在中古市場的保值性相對較高，尤其像G-Class這種熱門車款，更是不容易出現劇烈跌價。這意味著，未來若公司出現虧損，還能透過賣車產生的收入來對沖赤字，達到進一步節稅的效果。某種程度上，一輛保值的中古賓士，等同於公司手中多了一筆可靈活運用的「隱形資產」。

也正因為折舊快、殘值高，有些企業主甚至會採取「幾乎每年換車」的策略，購入4年中古車、當年一次折舊，隔年出售後再換下一輛同類型車款。只要中古車市況穩定，實際負擔的往往只是價差，可能僅約10%左右，就能持續使用高級車。當然，這種作法仍需留意市場波動風險，並非保證穩賺不賠。

實際上，放眼其他品牌，像Lexus或 Alphard這類保值性高、需求穩定的車款，也具備類似效果；而在顏色選擇上，白色、黑色等主流配色，通常也更不容易貶值。對於日本企業主而言，高級車不只是身分象徵，而是一項可以納入財務與稅務規劃的工具。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法