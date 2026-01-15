高市政府推動出口多元化 減少依賴特定國家

日本官房長官木原稔13日表示，將針對出口總額較少的國家和地區進一步拓展銷售管道。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府13日在首相官邸召開了閣僚會議，討論擴大農林水產品及食品出口等議題。考量到中國近期再度暫停辦理日本水產品進口手續，及美國不斷強化關稅措施，會議確認必須擺脫對特定國家的依賴、推動出口市場多元化。

共同社報導，擔任會議主席的日本官房長官木原稔13日在會中表示，「將在出口額較少的國家和地區進一步拓展銷售管道。」

被點名推動多元化的產品類別包括對中國出口較多的酒類、飲料、零食點心等。對美國的主要出口產品則有酒類、鰤魚和扇貝等。由於美國近期對多項農水產品徵收15%關稅，若成本被轉移至價格上，銷售情況可能迅速下滑。

日本政府提出目標，以2024年約1.5兆日元（約新台幣2990億元）的農林水產品及食品出口總額為基準，將爭取於2030年提高至5兆日元（約新台幣9967億元）。

按2024年的出口國和地區來看，美國以2429億日元居首位，較2023年增長17.8%；2023年居首的中國則下降29.1%，為1681億日元，跌至第4位。此前，主要出口至中國的扇貝等已轉向東南亞和美國。

