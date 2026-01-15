領800萬退休金全拿去過舒爽人生！7旬前菁英親曝崩潰代價

日媒指出，1名菁英退休後數銅板過日子，全因生活揮霍無度。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人工作時的年薪不低，但越是高薪的人，常往往低估退休後的生活風險，最後變成致命的誤判。日媒以1位70歲前菁英的真實經歷提醒，要注意「我不會有問題」這種沒有根據的自信心理。

據報導，在東京生活的鈴木健二（化名，70 歲），曾任職於家喻戶曉的大型企業，單身住在港區公寓，週末打高爾夫、長假出國旅行，收入全由自己支配，過著外界眼中「人生勝利組」的生活。但他沒想到，退休後卻被迫展開「節約人生」，甚至在超商付錢時，會一枚一枚地數10日圓硬幣過日子。

請繼續往下閱讀...

鈴木在上班時，最高月薪超過100萬日圓（約新台幣近20萬元）、年收一度逼近1500萬日圓（約新台幣近300萬元）。據傳，他的退休金接近4000萬日圓（約新台幣近800萬元），遠高於平均水平，但他現在身上卻所剩無幾。

日媒指出，鈴木退休後持續揮霍無度，包括無法拒絕與高爾夫球友的聚會，以及為了炫耀而購買了一輛豪華汽車。如今，他生平第一次開始為開支苦苦掙扎，連維持原本的住處都很吃力，「至少要兩倍的退休金，才能繼續住在這裡」。他只能動用自己微薄的積蓄，勉強維持每月20萬日圓（約新台幣近4萬元）的退休生活。

現在的他，為了省錢會跑好幾家超市比價，曾經隨手買的高級紅酒，如今連一罐便宜的酒都要在貨架前猶豫好幾分鐘。以前他在超市結帳，零錢嫌麻煩就直接丟進募款箱，但現在就算後面排很長，也會慢慢把10日圓一枚一枚放到托盤上。他強調，若用鈔票付錢，就會有「花太多錢」的感覺。

他哀嘆，如果以前的我看到現在的自己，在收銀台拼命找10日圓硬幣，不知道會怎麼想。這是他人生中，第一次真正面對「節省」這件事。

從統計來看，這並非特例。調查顯示，即便是年收1200萬日圓（約新台幣近240萬元）以上的家庭，仍有將近10%處於「沒有餘裕」的狀態。收入越高，擁有金融資產的比例確實越高，這不代表退休生活一定安全。

對多數上班族而言，退休前後會先遇到第一次「收入斷崖」，就是職位轉為續聘或非正職，薪資平均會減少30%；接著是完全離開職場、只靠年金生活的第二次斷崖。官方數據顯示，男性平均月領年金約17萬日圓（約新台幣3.4萬元），與在職時期相比，落差極大。

專家指出，若在這樣的情況下，仍試圖維持高收入時代的消費結構，結果往往不言而喻。高所得者因為「消費品質高」，反而更難在退休後快速縮小生活規模。我拿得比平均多的安心感，常讓人忽略資金流速，等真正意識到問題時，存款早已見底。退休生活能否安穩，靠的不是曾經的最高月薪，而是年金收入與支出是否匹配。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法