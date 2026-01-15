輝達、AMD被點名！川普將對特定半導體徵25%關稅。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週三簽署1項公告，決定對特定先進的運算晶片課徵25%關稅，例如輝達的H200與超微的MI325X，然而若是為了支援美國打造科技供應鏈及強化半導體衍生產品的國內製造能力而進口，則不適用，這項措施預計美東時間15日凌晨起生效。

路透報導，該公告是在根據1962年《貿易擴展法》第232條進行為期9個月的調查後發布的，針對符合特定性能標準的高端半導體及其相關設備徵收進口關稅。此舉是旨在激勵晶片製造商在美國生產更多半導體、減少對台灣等地晶片製造商依賴的更廣泛舉措的一部分。

公告稱，美國目前僅能完全生產其所需晶片約10%，因此嚴重依賴外國供應鏈，並補充說，這種依賴構成“重大的經濟和國家安全風險。

白宮在1份情況說明書中表示，關稅將有針對性地徵收，不會適用於為美國資料中心（人工智慧晶片的龐大消費市場）、新創公司、非資料中心消費應用、非資料中心民用工業應用和美國公共部門應用而進口的晶片和衍生設備。

報導進一步指出，本週川普政府要求銷往中國的晶片必須先從台灣（晶片生產地）經美國轉運，由第三方實驗室進行檢測。晶片進入美國後，將面臨週三宣布的25%關稅。

輝達尚未對此置評。

AMD在聲明中表示：“我們遵守所有美國出口管制法律和政策。”

而像輝達、AMD 和英特爾這樣的美國公司設計了許多應用最廣泛的晶片，其中大部分是在海外生產的，很多是由台積電生產的。台積電尚未對此置評，半導體產業協會也暫未回應置評請求。

