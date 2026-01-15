美股收盤》地緣局勢緊張！科技、銀行股領跌 台積電ADR挫逾1％

週三美股下跌。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人關注地緣政治局勢，及銀行股的季度財報，週三美國股市收低，道瓊工業指數下跌42.36點、0.09%，標準普爾500指數下跌0.53%，那斯達克指數下跌1%，三大股指連續第二天下跌，費城半導體指數下跌0.6%，台積電ADR下挫1.24%，收在327.11美元。

綜合外媒報導，路透引述知情人士消息報導，中國當局已通知海關人員，輝達的H200晶片不許進入中國。科技股拖累整體市場，晶片股尤其遭受重創，輝達下跌1.44%，博通重挫4.15%，美光科技下跌1.41%。

此外，富國銀行公布第四季營收低於預期，股價下跌超過4.5%，成為表現最差的股票之一。美國銀行和花旗集團儘管業績超出預期，但由於投資人認為業績不足以繼續支撐接近歷史高點的市場，股價分別走低3.78%、3.34%。

地緣政治的不確定性也讓股市承壓。由於擔心伊朗的內亂會導致供應中斷，及伊朗與美國日益緊張的關係，油價在當天大部分交易日都處於高位，在川普暗示可能不會對伊朗發動攻擊後，油價才回落。另外，川普政府與格陵蘭和丹麥官員週三將舉行關鍵會談，川普力推美國控制格陵蘭島。會談前，川普態度堅決，認為格陵蘭島不成為美國領土的任何方案都是「不可接受的」。

道瓊工業指數下跌42.36點或0.09%，收報49149.63點。

標普500指數下跌37.14點或0.53%，收在6926.60點。

那斯達克指數下跌238.12點或1.00%，收23471.75點。

費城半導體指數下跌46.52點或0.60%，收7701.48點。

