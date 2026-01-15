冬天老是全身乾？日網狂推這款「高投報」產品

日網友狂推的ALBION 黃金植萃全效精華油升級至第五代，一瓶即可應對多種膚況且四季皆可用。（下載自品牌IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕氣溫下降，不只臉部乾燥，連手肘、腿部、甚至髮尾都跟著鬧乾荒，成了許多人每到冬天反覆遇到的保養難題。

在日本，針對這樣的季節性困擾，許多民眾早已有「定番解法」。來自日本ALBION的「黃金植萃全效精華油」，產品前身可追溯至1963年推出的第一代Duke Mink，這款歷經多年市場考驗的經典之作，在日本評價網站與社群中長年維持高討論度，甚至被日本網友形容為平均每30秒就賣出一瓶的「殿堂級萬用美容油」。

請繼續往下閱讀...

歷經60多年的市場洗鍊，這款美容油系列至今已進化至第五代，仍穩居日本冬季保養品類的核心位置，成為長年熱銷的經典代表。其配方採用多種植物精華油，包括迷迭香精華油、印加果油、黃金荷荷芭油、虎堅果油與甘草精華油，在滋潤度與吸收感之間取得平衡，不易顯得油膩。

也因為質地親膚，日本網友在LIPS等社群中發展出多種使用方式，從化妝水前的前導油、泡澡時的蒸氣按摩，到身體乾燥修護與髮梢護理，都能靈活運用。不少30～50歲熟齡肌族群更將它形容為「冬天乾燥、乾紋的救命草」，而多數日本網友也認為「一次只需2滴，一瓶可用半年以上」，整體CP值相當高，大讚完全是高投報產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法