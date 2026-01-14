川普戰略行動一波波 分析師：全都劍指中國與稀土資源

川普最新的地緣政治戰略全都指向中國。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC 14日報導，在短短10天之內，美國總統川普生擒委內瑞拉總統、其併吞格陵蘭之論引發歐洲領袖不安，他也並宣佈對任何與伊朗貿易的國家課徵25％關稅，這些措施的共通點或許是美國挑戰中國及其關鍵礦產主導地位的決心。

報導說，透過罷黜委內瑞拉總統馬杜羅以及接管石油產業，讓美國得以遏阻中國取得關鍵資源與礦產投資。透過併吞格陵蘭，可以排除對手進入新興貿易航道，以及可能的礦產開採。藉由課徵伊朗貿易夥伴關稅，美國懲罰這個中東國家以及向其購買石油的中國。

請繼續往下閱讀...

投資研究機構Alpine Macro首席地緣政治策略師阿拉瑪琉（Dan Alamariu）指出，「此處的關聯是美中對抗，以及較小程度的美俄戰略摩擦；美國完全不希望中國或俄國，在委內瑞拉運作，他不要中國經濟影響格陵蘭，同時希望遏阻俄羅斯在北極的擴張，他還想削弱與北京、莫斯科友好的伊朗與委內瑞拉」。

顧問公司Missang執行長基奧尼（Guy Kioni）指出，北極暖化吸引俄羅斯與中國關注格陵蘭，冰層融化讓關鍵礦產越來越可見，而從電動車、航太到國防，所有領域都需要關鍵礦產，被稱為「極地絲路」的北極新貿易航道也應運而生。

阿拉瑪琉補充，華府決心不讓如此的「戰略要地」與資源落入對手手中。中國已幾乎壟斷稀土資源，其控制全球60％的稀土開採與90％的加工。

基奧尼說，併吞格陵蘭有助於美國抗衡中國。他補充，美國對委內瑞拉與伊朗的行動旨在限制中國的能源供應，而稀土的加工耗費大量能源。委內瑞拉的廉價石油或許將有助於華府確保其稀土加工能力。

阿拉瑪琉說，對美國而言，建立稀土加工能力比開採更重要，在此背景下，格陵蘭雖然至關重要，但並非決定性因素，一個國家要成為強權，就必須擁有廉價能源。

他說，美中對抗是川普近期一連串行動的「主軸」，他補充，「這種對抗日益界定了地緣政治與地緣經濟環境，而我們生活在一個逐漸形成的兩極世界」。

阿拉瑪琉也指出，儘管美國尋求遏制或反制中國影響力，但無意與中國直接衝突。外界普遍今年舉行的川習會將緩和雙方之間的緊張。他補充，緊張的緩和仍有可能，然而對伊朗貿易夥伴課徵關稅，可能迫使中國在進入美國市場與盟友之間做出選擇，並摧毀兩大強權之間的政治協議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法