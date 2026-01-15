不只黑金！沙烏地阿拉伯又發現逾240噸新金礦

沙烏地阿拉伯又發現200多公噸的黃金資源。黃金示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯是全球第二大石油生產國，天然氣和黃金礦產也相當豐富。該國國營礦業公司「馬甸」（Ma’aden）近日對外宣布，在境內又發現200多公噸的黃金礦藏，該國金礦潛能又更上一層樓，令外界稱羨不已。

綜合外媒報導，馬甸公司本月12日宣布，透過新一輪鑽探和地質調查，他們在沙國境內4個鑽探區發現新的黃金資源，估地有近800萬盎司（約243公噸）。其中「曼蘇拉–馬薩拉礦區」（Mansourah Massarah）淨增約300萬盎司（約93公噸）的黃金，「烏魯克區」（Uruq）和「烏姆阿斯薩拉姆區」（Umm As Salam）合計增添約167萬盎司（約52公噸），「瓦迪阿爾賈烏區」（Wadi Al Jaww）是初次資源界定，發現約308萬盎司（約96公噸）。

馬甸公司執行長威爾特（Bob Wilt）表示，這次資源增加再度證明公司長期策略的成效，也是其持續在沙國黃金潛能上重金投入的成果。鑽探活動顯示，在這些礦區地下深處仍有未完全勘探的礦化帶，未來可能進一步擴大資源量。

