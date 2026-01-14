自由電子報
「記憶體之亂」！搬走整台電腦不如砸破偷取 保險理賠金額傷透腦筋

2026/01/14 22:04

記憶體短缺問題日益嚴重，竊賊闖進公司砸破電腦偷取記憶體事件頻傳。（彭博）記憶體短缺問題日益嚴重，竊賊闖進公司砸破電腦偷取記憶體事件頻傳。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體短缺問題日益嚴重，竊賊闖進公司砸破電腦偷取記憶體事件頻傳，偷走整台電腦太不划算、又麻煩費功夫。此外，竊案的保險費賠償金額，也讓保險業者感到困擾，因為實在不知道要如何計算評估。

記憶體短缺正將記憶體價格推向令人匪夷所思的新高，一個典型的例子是，一根256GB的記憶體售價高達數千美元。更具體地說，消費市場受到持續DRAM短缺的嚴重影響，這也是為什麼記憶體的價格漲幅遠高於其他產品的原因。

最近發生的一起事件中，一名竊賊駕車來到公共場所，偷走了電腦中的記憶體條，希望從中牟利。

在韓國的一個公共論壇上，一位用戶講述了一個有趣的案例：一名竊賊闖入辦公室，砸碎電腦機殼的強化玻璃，偷走了四條32GB的Micron記憶體條。

用戶聲稱其公司已為受影響產品投保了責任險，但記憶體短缺問題非常嚴重，保險公司難以賠償實際損失。偷走整台電腦對竊賊來說根本不划算，而且正如評論區有人討論，搬運整台電腦比僅僅搬運記憶體要困難得多。

