「資源民族主義」助攻 金價今年恐破5000美元、銀價100美元

資源民族主義可能使金銀價格持續走高。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC報導，隨著供應吃緊、地緣政治緊張，以及對央行獨立性的疑慮，助長了黃金與白銀的需求，除此之外，分析師指出，「資源民族主義」（resource nationalism）的氛圍興起，也持續推升黃金與白銀價格，今年前者「絕對」有望上漲至每盎司5000美元，後者則突破100美元大關。

黃金去年大漲65%，白銀漲幅更驚人達150%，然而今年伊始，地緣政治緊張加劇、美國總統川普再度襲擊聯準會，使這兩種貴金屬價格持續攀升，白銀14日上漲5.6%，首度突破每盎司91美元，金價則突破4633美元，創歷史新高。

英國財富管理公司Evelyn Partners投資策略合夥人卡薩利（Daniel Casali）指出，他的團隊非常看好黃金與白銀，地緣政治的不穩定以及川普的關稅措施持續支撐金價，而正興起的「資源民族主義」氛圍也提振貴金屬市場。他說，「當川普開始提高關稅，中國也開始反擊，引發了我稱之為美中資源民族主義的戰役」。

他補充，中國以管制稀土出口回擊川普的關稅，美國這才意識到稀土對其國防、科技、人工智慧（AI）的重要性，現在中國管制白銀出口，白銀對AI技術、電動車、再生能源至關重要，而這些都是美國與西方工業生產的關鍵部份。

卡薩利說，投資人現在關注4月川習會結果，「情況將如何？不得而知，但可以確定的是出口管制將是關鍵的談判議題」。

2026年第一週，美國推翻委內瑞拉總統馬杜羅，以及為了控制格陵蘭，白宮揚言可能採取軍事行動，加劇了政治的不確定性，進一步增添貴金屬的漲勢。

卡薩利說，「兩國元首都試圖取得對抗對方的籌碼，中國握有稀土與白銀的出口管制，而川普現在試著阻止資源，比如委內瑞拉的石油流入中國，川普希望美國公司控制這些石油」。

他指出，「地緣政治博弈的棋局紛亂複雜，但我認為關鍵在於，資源民族主義可能推高金銀價格」。

木星資產管理公司金銀團隊投資經理人Ned Naylor-Leyland也說，金價「絕對」有可能觸及5000美元大關，而白銀可能突破100美元里程碑。他補充，基於推升金銀價格的基本因素未緩和，投資人「應假設這種狀況今年肯定會發生」。

