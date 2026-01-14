2026年是否該買進台積電 外媒曝「合理上漲空間、非極度便宜」

半導體股票近來一路飆升。隨著這股動能延續到2026年，投資人越來越想知道台積電股票是否還有上漲空間。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕受人工智慧 （AI） 需求激增和資料中心支出成長的推動，半導體股票近來一路飆升。隨著這股動能延續到2026年，投資人越來越想知道台積電股票是否還有上漲空間。

外媒Barchart周三（14日）報導，AI產業整體強勁動能已傳導至整個供應鏈，提振台積電等領先晶圓代工廠的訂單和營收。台積電公佈第四季營收年增20%，超出市場預期，進一步鞏固了其成長動能。多家華爾街銀行也提高台積電目標價，考慮到台積電主導市場佔額和成長潛力，該股的預期本益比估值看起來較為合理，而非極度便宜。

台積電採用3奈米和5奈米等製程，為輝達、蘋果和超微等客戶生產先進的邏輯晶片，使其處於全球人工智慧和資料中心供應鏈的核心地位。台積電的這一地位正透過巨額投資而鞏固。據通報，台積電計畫在2026年於台灣投資4500億至5000億元，用於建造新的晶圓廠和先進封裝廠，以緩解3奈米及未來製程的供應緊張。

該公司也啟動首座1.4奈米晶圓廠的建設，目標是在2028年投產，同時將其2025年的資本支出預期上調至400億至420億美元。需求趨勢依然強勁。據稱，蘋果和超微正在擴大晶圓訂單，直至2025年和2026年，這將有助於推動股價強勁上漲。過去一年，台積電股價已攀升65%，遠超標普500指數。

然而，台積電並非便宜貨，目前的預期本益比（P/E）為26倍，企業價值/息稅折舊攤提前利潤（EV/EBITDA）倍數約為16倍。這些倍數以業界標準來看都偏高，反映了台積電的高端市場定位和成長前景。

作為參考，許多半導體同業的預期本益比在十多倍左右。換句話說，台積電的估值大致與產業中位數持平或略高。儘管如此，考慮到其主導的市場佔額和成長潛力，該股的估值「看起來較為合理，而非極度便宜。」

台積電向投資者公佈了第四季度業績的初步預測。該公司表示，第四季營收達到1.046兆元，年增20%。這一業績超出市場預期，並且完全符合管理層先前的預期範圍。

該公司表示，人工智慧晶片需求的激增足以抵消消費性電子產品持續疲軟的影響。這項強勁的業績更新促使多位分析師上調了對該公司2026年營收的預期，並將市場焦點轉向1月15日的財報電話會議，以期獲得最新的業績指引。

台積電獲利能力也應表現良好。分析師預計第四季獲利將顯著成長，毛利率接近60%。自由現金流仍是公司的一大優勢，過去12個月已產生約280億美元的自由現金流，充裕的現金儲備足以支撐大規模投資和股東回報。

展望未來，華爾街預期該公司將發布保守但樂觀的第一季業績指引，並預計在人工智慧需求的推動下，2026年全年將強勁成長。

華爾街對台積電股票的看漲情緒顯著升溫。值得注意的是，高盛在1月初將台積電的目標股價上調35%至2330元，稱人工智慧將成為台積電「未來多年的成長引擎」。摩根大通隨後也將目標股價上調至2100元，並預測在人工智慧需求的推動下，台積電2026年的營收將成長約30%。

