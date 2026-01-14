陳國軒接任經濟部產發署副署長 李佳瑾接中企署主秘副署長

經濟部今宣布，產業發展署（產發署）副署長由產發署主任秘書陳國軒接任，另中小及新創企業署（中企署）副署長由中企署主任秘書李佳瑾接任。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今宣布，產業發展署（產發署）副署長由產發署主任秘書陳國軒接任，另中小及新創企業署（中企署）副署長由中企署主任秘書李佳瑾接任。

經濟部115年1月14日核定經濟部產業發展署副署長由該署主任秘書陳國軒陞任，中小及新創企業署副署長由該署主任秘書李佳瑾陞任。

經濟部人事處指出，陳國軒現年54歲，台灣工業技術學院電機工程技術研究所碩士，81年特種考試技術人員考試乙等考試電子工程類科考試及格，曾任工業局（產發署前身）知識服務組簡任技正、電子資訊組簡任技正、副組長、產業發展署電子資訊產業組組長及主任秘書等職務，並榮獲經濟部114年模範公務人員，熟稔產業政策業務，未來將借重其豐富完整之學經歷經驗，協助產業發展署推動全國產業創新升級、轉型，輔導廠商強化經營體質等重大業務。

人事處指出，李佳瑾現年48歲，東吳大學經濟學系碩士，台大經濟學系學士，96年公務人員高等考試三級考試經建行政類科及格，曾任中小企業處（中企署前身）專門委員、財務融通組副組長、組長、中小及新創企業署財務發展組組長及主任秘書等職務，學經歷豐富完整，未來將借重其在經濟、財務及企管等領域之專業長才，協助推動中小企業發展業務。

