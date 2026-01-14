老了全付出代價！退休族痛揭15個超後悔「理財失誤」

退休人士坦言最讓他們後悔的15個理財錯誤。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人在退休後回顧一生的財務決策，才發現某些選擇對退休生活產生了深遠影響。美國財經媒體《FinanceBuzz》彙整多位退休人士的親身經驗，分享他們最深刻、也最令人後悔的理財錯誤。從儲蓄失誤到生活方式選擇，這些經驗為即將退休的人提供了寶貴教訓，有助於打造更安心、穩定的退休生活。

1.沒有做好稅務規劃：未善用稅務策略，往往錯失降低稅負、放大退休資產的機會。許多退休族後悔當初沒有諮詢專業稅務顧問，或未充分運用具備稅賦優惠的退休帳戶與投資工具。他們建議，應及早尋求專業意見，規劃節稅策略，以減輕退休後的稅務壓力。

請繼續往下閱讀...

2.沒等到70歲才請領社會安全金：延後至70歲請領社會安全金，可大幅提高每月給付金額。但不少人提早請領後才發現，若多等幾年，退休收入會更充裕。專家建議，準退休族應審慎評估請領時間點，以最大化退休福利。

3.退休準備金不足：許多退休族面臨退休金短缺，導致晚年生活壓力倍增。無論是儲蓄不足或突發事件，退休金不夠都會嚴重影響生活品質。

4.缺乏理財知識：缺乏財務知識，讓不少退休族無法做出明智的金錢決策，容易踩雷、錯失增值機會。一名Reddit用戶表示「我會告訴年輕時的自己，要更積極、更專注地管理退休資金。」

5.沒有在存錢與享受生活之間取得平衡：有人後悔年輕時只顧存錢、忽略生活品質，也有人後悔過度享樂、存得不夠。退休族建議，應在理財與生活享受之間取得平衡，才能既安心又不留遺憾。

6.一生中沒有保持良好財務紀律：過度消費、不設預算、累積債務，都會對退休生活造成長遠傷害。退休族普遍後悔沒有更早建立財務紀律。

7.沒有盡早開始存退休金：越早開始存錢，就越能享受複利效果。許多退休族感嘆錯失了這個黃金時機，讓退休資產少了好幾倍。他們提醒年輕世代，越早開始，越有優勢。

8.存的錢還是不夠：即使有儲蓄，仍有不少退休族後悔當初沒有存得更多。收入有限、支出過高或突發狀況，都可能讓退休準備不足。

9.工作太久：也有人後悔把人生大半時間都奉獻給工作，錯過陪伴家人與追求夢想的機會。一名 Reddit 用戶直言「最諷刺的是，沒有任何一個雇主在乎我為工作犧牲了多少健康。」

10.太早退休：提早退休可能導致退休金更快耗盡。不少人後悔沒有多工作幾年，為未來多留一點緩衝。專家建議，退休前應仔細評估財務狀況與壽命風險。

11.對金錢過度焦慮：雖然理財重要，但有些退休族坦言，自己過度擔憂金錢，反而錯失享受人生的機會。關鍵在於規劃與放鬆之間取得平衡。

12.住房支出過高：房貸、稅金與維護費用，往往吞噬退休族的大量預算。有人後悔沒有及早縮小居住規模或搬到生活成本較低的地方。一名 Reddit 用戶提醒「選擇真正符合需求的房子，因為沒有人會幫你付房貸與維修費。」

13.沒有遵守預算：缺乏預算控管，容易導致退休金過早用盡。許多退休族後悔沒有早點建立記帳與預算習慣。

14.外食太頻繁：頻繁外食看似小事，長期下來卻會侵蝕退休資產。退休族建議在外食與在家料理之間取得平衡。

15.負債過多：信用卡、貸款與高利率債務，會大幅壓縮退休生活彈性。不少退休族後悔過去借太多錢。他們提醒準退休族，應盡早清償債務，才能真正享受財務自由。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法