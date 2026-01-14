輝達又被玩「貓捉老鼠」遊戲！ 黃仁勳摸不著北京頭緒

中國對H200 AI晶片進入中國持謹慎態度，有關部門已告知客戶，新型晶片不被允許進入該地區。北京動機不明確，恐怕連輝達執行長黃仁勳也摸不著頭緒。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕路透最新報導，中國海關當局已指示相關人員禁止輝達H200晶片的出口。wccftech則指出，中國再次與輝達玩起了「貓捉老鼠」的遊戲，限制H200人工智慧晶片的訂單。

中國對H200 AI晶片進入該地區持謹慎態度，有關部門已告知客戶，這種新型晶片不被允許進入該地區。北京動機不明確，恐怕連輝達執行長黃仁勳也摸不著頭緒。

路透引述三名知情人士透露，中國海關部門本周告知報關人員，H200人工智慧 （AI） 晶片不得進入中國。中國政府官員13日 已召集國內科技公司開會，明確指示除非必要，否則不得採購H200晶片。其中一人說：「官方措辭非常嚴厲，基本上等同於暫時禁止，但未來情況若有變化，也可能有所調整。」

短短幾週內，中美雙方政策都發生劇烈變化，輝達與中國的這場風波似乎短期內不會結束。就在幾週前，川普總統宣布允許輝達向北京出售H200人工智慧晶片。而最近，有消息指出美國當局正在考慮放寬對輝達的中國出口晶片的管制。

儘管輝達提供的AI晶片解決方案比H200 AI晶片性能更強，但中國對輝達AI晶片進入中國市場的態度仍然消極。阻礙中國超大規模資料中心採用輝達晶片的主要障礙並非客戶本身，而是政府的阻撓。

