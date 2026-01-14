萊爾富福袋抽出首位台積電股票幸運兒 中獎號碼來了快兌獎

萊爾富今天抽出馬年福袋頭獎第1位台積電股票幸運兒，第1名幸運兒中獎的抽獎編號為「0494204」，依14日台積電收盤價1710元計算，每張股票市值約171萬元，實際中獎股票價值將依辦理股票贈與轉帳前1日的台積電收盤價為準。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕萊爾富今天抽出馬年福袋頭獎第1位台積電股票幸運兒，第1名幸運兒中獎的抽獎編號為「0494204」，依14日台積電收盤價1710元計算，每張股票市值約171萬元，實際中獎股票價值將依辦理股票贈與轉帳前1日的台積電收盤價為準。

萊爾富於今（14）日下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行公開直播抽獎，本次活動登錄抽獎序號期間為10月29日至1月13日，第1階段已登錄序號累計超過67萬筆，今日順利抽出第1名「台積電股票」幸運得主。

請繼續往下閱讀...

萊爾富表示，中獎名單將於1月15日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於1月29日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續辦理股票贈與轉帳事宜。

萊爾富去年首創推出「發財卡、福袋、福箱抽股票」活動，成功打破超商促銷既有框架，將投資概念融入春節消費情境，吸引大量消費者關注，今年活動再升級，不僅延續抽出台積電股票，更加碼輝達（NVIDIA）股票，打造超商通路少見的高價值投資型獎項。

今年春節檔期，萊爾富共發行4款「春節福袋」商品，售價從100元至799元，總量約110萬組，總獎值高達逾2000萬元。透過「小金額、拚大獎」的設計，加上農曆年前象徵好運、好彩頭的消費心理，讓福袋一推出便成為社群與門市詢問度最高的熱門商品。

除了股票大獎，「2026馬年發財卡」更結合23家知名品牌，橫跨旅遊、美食、生活三大領域，提供多達70種超值好禮，讓每張卡片都有驚喜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法