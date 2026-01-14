台灣億元高資產族不稀奇 10億元「超高資產客群」3年後將達1.1萬人

中國信託銀行今（14）日與波士頓顧問（BCG）發表《2026臺灣超高資產客群財富洞察報告》。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣財富超過新臺幣10億元的「超高資產客群」人數有多少？答案是8800人，且至2029年更將高達1萬1000人。根據《2026臺灣超高資產客群財富洞察報告》，目前台灣整體個人財富正以年均約6%的速度成長，至2029年財富規模將達279兆元，但人數僅15.5萬人的高資產族，財富成長幅度卻高達10%，預估整體資產至2029年可高達59兆元。

各銀行大力拓展財富管理業務，金管會更推動「亞洲資產管理中心」願景，顯示臺灣高資產族在亞洲財管版圖中不可忽視的地位。中國信託銀行今（14）日與波士頓顧問（BCG）發表《2026臺灣超高資產客群財富洞察報告》，中信銀行私人銀行處處長楊子宏說明，臺灣整體個人財富觀察至2029年將以年均約6%速度成長，達約新臺幣279兆元；整體高資產客群的個人財富規模，則可望至2029年以年均約10%速度成長，達新臺幣59兆元。整體高資產客群人數預計由2025年的12.3萬人，成長至2029年的15.5萬人，其中新臺幣10億級超高資產客群人數預估將由8,000人增加至1.1萬人，成長速度明顯高於整體市場，顯示資產集中化與治理複雜度同步提升，已成不可忽視的趨勢。

中信銀行指出，此調查的｢高資產客群」，是指個人境內外資產淨值超過新臺幣1億元以上，包含現金、存款、保險、股票、基金、債券及透過金融機構進行的境外投資，及自住與投資性不動產。「超高資產客群」則是個人財富超過新臺幣10億元。

進一步觀察發現，對臺灣超高資產家族而言，跨境配置已從分散風險的配套措施，轉變為支撐家族資產結構、企業營運與傳承規劃的基礎。調查指出，74%的高資產客戶已持有境外資產，另14%尚無境外資產的客戶，正計畫展開海外配置；10億級超高資產客群持有境外資產的比例高達86%，反映跨境布局已成家族資本配置的核心要素。

區域配置方面，臺灣高資產家族在成熟市場的布局策略大致相近，亞太地區以新加坡、日本為核心，美國資產持續展現增持動能；港澳市場則轉趨觀望，對中國市場普遍採取保守態度，顯示全球布局上已將風險控管與資產韌性視為首要考量。更關鍵的是，跨境需求已由單一投資行為，升級為橫跨「個人、家族與企業」，從個人層面的海外投資與資產多元化，提升至家族及企業層面，跨境財富管理已成為長期且結構性的治理議題。

此外，臺灣超高資產家族在財富管理規劃也呈現明確世代分化。以55至74歲為主的「創富一代」，多已完成財富累積，最關心資產保值、風險控管與結構穩定，投資偏好以低波動、高流動性工具為主；35至54歲為主的「新富二、三世代」，則偏好成長型與國際化資產配置，高度重視教育與家族價值，更期待參與家族治理討論，對跨世代決策機制與制度化的接受度顯著高於上一代。

