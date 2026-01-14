仲恩生醫與日廠簽合作意向書 幹細胞新藥量產準備

仲恩生醫與Cyto-Facto簽訂合作意向書。圖右為仲恩董事長王玲美。（仲恩提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃仲恩生醫（7729）今（14）日宣布，與日本再生醫療產業夥伴Cyto-Facto正式簽署合作意向書，雙方將就仲恩核心幹細胞產品Stemchymal®委託製造合作展開密切洽談，為未來日本取證後之市場供給預作準備，並作為仲恩深化台日再生醫療產業鏈合作的重要一步。

仲恩生醫董事長王玲美指出，Cyto-Facto為日本再生醫療與細胞治療相關領域指標性業者，前身「日本神戶生醫研究創新基金會（FBRI）細胞治療研發中心（RDC）」是亞洲首座專責製造全球首款CAR-T細胞治療產品的GMP製造廠，對於細胞與基因治療製造具有豐富經驗，其技術實力也吸引日本住友商事、富士軟片、旭化成、D3 LLC、MPower Partners等國際級企業投入資金與策略支持。

王玲美表示，本次合作意向主要聚焦仲恩幹細胞新藥Stemchymal®細胞製備與委託製造合作，雙方將依循國際法規與品質規範，就製程技術、品質管理及產能配置等面向進行實質合作規劃。

王玲美強調，推動Stemchymal®在台灣及日本取得藥證並成功上市，是仲恩現階段的首要目標，日本取證方面，正由授權夥伴REPROCELL持續與日本PMDA進行遞件前諮詢溝通中；為因應未來日本藥證取得後的量產與供應需求，仲恩去年即數度實地走訪日本多家CDMO廠商評估合作可能性。而Cyto-Facto在日本再生醫療與細胞製造相關領域具豐富實務經驗，並對日本法規與品質體系有深入理解，本次就Stemchymal®委託製造簽署合作意向書，也象徵仲恩在既有研發與品質基礎上，進一步為產品量產與供應布局預作準備。

