自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

慧洋4萬噸新船加入營運 挹注第一季營運

2026/01/14 17:42

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY今日指出，4萬噸 MV Paiwan Champion新船交船加入營運。慧洋指出，今年將維持船舶汰舊換新政策，除持續處分老舊船舶外，2026年預計將有8艘輕便型（Handysize）節能船舶投入集團營運，在環保法規日趨嚴謹的狀況下，慧洋擁有數量最多之節能船隊，將使慧洋更具租約談判空間，維持營運競爭力。

慧洋說，全球政經局勢動盪，貿易活動的不確定性仍偏高，然而慧洋在2025年售船收益貢獻下，使公司財務體質更加健全，承受運價上下波動之能力大幅提升，慧洋對2026年仍維持審慎樂觀態度，未來將持續觀察市場走勢，彈性調度營運。

市場人士表示，在新船加入營運下，將挹注第一季營運表現。

慧洋2025年12月合併營收17億元，由於12月歐美市場進入聖誕假期，運價指數較11月份回檔，再加上另有出售一艘小型輕便型船舶，處分利益約1.7百萬美元，自結每股稅前盈餘0.78元；累計2025全年營收為168.96億元，稅前盈餘39.55億元，自結每股稅前盈餘為5.3元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財