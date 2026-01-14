新台幣收31.63元、結束連5黑 靜待台積電法說

新台幣收31.63元、結束連5黑。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日續漲逾200點，大盤指數續寫紀錄，新台幣兌美元匯率在美元轉強下，貶破31.7元價位後出現反彈，午後外資熱錢匯入推升新台幣走升，最後收在31.63元、升值2.6分，成交量放大至22.52億美元。

不畏國安基金退場，台股延續昨日漲勢，今日續漲234.56點，收在30941.78點，再度創下歷史新高。合計三大法人買超139.68億元。其中，外資連續第二日買超，今日買超金額132.82億元。

外資買超後，資金於午後大舉匯入，使新台幣匯價一度反彈升破31.6元價位，最高觸及31.587元，全日震盪超過1角，波動幅度加劇，但收盤仍落在31.5元至31.8元區間內。

台積電（2330）將於15日召開法人說明會，市場聚焦台積電首季展望以及漲價議題，預期將牽動外資動向，進而影響台北股匯表現。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.13%，亞幣互有漲跌，其中，日圓貶值0.14%、新幣貶0.08%、韓元下跌0.06%；台幣與人民幣分別升值0.08%與0.05%。

今年以來美元看跌不跌，截至目前上漲0.8%；主要亞幣中以韓元表現最弱，迄今已貶值1.94%、日圓貶幅1.63%居第二、台幣也下跌0.61%、僅人民幣升值0.23%。

日圓兌美元匯率今早一度下探至159.45、逼近前波日本政府干預價位，午後出現反彈，目前回升至158.85附近。儘管今年以來日圓走勢疲軟，不過多數銀行仍看好美國還有降息空間，而日本央行有望再升息的背景下，日圓長線仍有表現機會，民眾可把握這一波換匯時點。

