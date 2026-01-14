台灣抗中「竊密挖角」再出殺手鐧 彭博：通緝中企創辦人展現捍衛科技實力決心

圖為中國機品牌「OnePlus」董事長劉作虎。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕OPPO子品牌OnePlus非法在台灣招募，創辦人劉作虎遭台北通緝。對此，彭博周三（14日）報導，此舉是台灣一系列行動中的最新舉措，凸顯其日益增強的對抗中國科技產業的決心，同時也展現台灣利用自身科技實力擴大影響力的決心。

OnePlus深圳萬普拉斯公司涉嫌非法在台招募工程師，並匯入23億元，士林地檢今天依違反兩岸人民關係條例起訴2名台籍幹部，同時發布通緝OnePlus創辦人劉作虎。

請繼續往下閱讀...

劉作虎是中國移動產業的重要人物之一，也是業界領導品牌OPPO的常客。檢方還起訴了兩名曾為劉作虎工作的台灣公民，並指控一加自2014年以來在台灣非法招募了70多名工程師。劉作虎及其兩名員工被指控違反《台灣地區與大陸地區人民關係法》。他是中國科技業知名的創辦人之一。

該高層未回覆彭博的置評請求。OnePlus發表聲明稱，其業務運作一切正常，未受影響。台灣法務部代表週三未回應置評請求。

2025年，台灣威脅禁止向南非出口晶片，起訴東京電子有限公司未能阻止涉嫌竊取智慧財產權的行為，並調查英特爾公司新聘員工是否竊取了台積電的商業機密。

自賴清德總統2024年上任以來，防止台灣人才流失和智慧財產權外流的力道似乎增加。9月，檢方以類似理由對立訊精密工業股份有限公司董事長王來春發出逮捕令，目標是這家知名的中國iPhone組裝商。

