不願與美國交惡 日本央行未跟隨大部隊譴責川普政治清算Fed鮑爾

〔編譯張沛元／綜合報導〕政府消息人士與分析家指出，日本央行未跟隨多國央行腳步聲援據信遭美國總統川普打壓的美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），反映出日本央行對政治的排斥，以及不願讓日本政府在提前改選國會之際與華府交惡。

根據2名不具名的政府消息人士，此事實屬敏感的徵兆之一，是日本央行曾就是否要跟隨他國央行簽署「挺鮑」聯合聲明，與日本政府進行非正式磋商，但政府官員未能趕在「挺鮑」聯合聲明發布前點頭同意。其中1名消息人士說，日本無法立即同意加入「挺鮑」行列，部分原因在於美日關係。

日本央行發言人拒絕置評。日本政府發言人、內閣官房長官木原稔14日也不願置評，稱此事屬於央行職權範疇。

世界各國央行總裁13日罕見發表聯合聲明，聲援遭刑事調查的鮑爾，憂心此舉恐危及全球央行的獨立性。日本央行總裁植田和男雖強調央行獨立的重要性，但迴避評論川普對Fed的攻擊。據信鮑爾是因為不願奉川普之命降息，而遭川普以司法手段進行報復整肅。

分析家指出，由於日本貨幣政策向來受政治力干預，日本央行長期以來不置評爭議性與政治性議題，此番決定不簽署「挺鮑」聲明也符合此一慣例；另有分析家認為，值此標榜與川普關係密切的日相高市早苗面對國會2月提前大選之際，不隨眾「挺鮑」反映出日本央行不想捲入川普相關的爭議。

前日本央行董事、現為野村綜合研究所經濟學家的木內登英說，日本央行未挺鮑的決定符合其一貫作法，但也顯示出日本央行未能完全獨立行事不受政府干預；批評美國政策可能導致川普施壓日本政府，對日本央行來說，「最安全的做法就是避免對海外局勢發表任何評論。」

