中國政府缺錢！北京要求公民海外資產補繳20％稅 挨批劫富濟「平」

北京當局正加大力度對其公民大量未申報的海外資產徵稅，要求他們自查補報2022年至2024年的任何海外收入，以彌補不斷擴大的預算赤字，挨批是劫富濟「平」。（美聯社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國因房地產業低迷，經濟復甦持續受到衝擊，從中央到地方政府的財政收入嚴重不足，債務不斷攀升。《彭博》近日報導，北京當局正加大力度對其公民的海外收入徵稅，一律按20%稅率補繳，外加滯納金，以彌補不斷擴大的預算赤字。

總部位於紐約的中文網站「新高地」13日發表評論指出，古有俠士劫富濟貧，今有中共劫富濟平，這裡的「平」，不是救濟天下窮人，而是救濟習近平政權和捉襟見肘的財政窟窿。

評論說，中國各地方稅務局已動用大數據、CRS（共同申報準則）全球訊息交換和跨部門比對，要求居民自查補報2022年至2024年的離岸收入：美股港股資本利得、股息、利息、甚至虛擬貨幣收益，一律按20%稅率補繳，外加滯納金。今年3月起，未按時補繳稅款者還將面臨公開曝光的「社會性死亡」懲罰。

這場行動的背景再清楚不過：中國的財政已到懸崖邊。2025年前11個月，個人所得稅收入暴增11.5%至1.47兆元人民幣（下同，新台幣6.7兆元），創歷史新高，但土地出讓金持續崩盤，廣義財政赤字逼近10兆元（新台幣45.4兆元），較去年同期擴大近2成。

在房地產崩塌、基礎建設失速、地方債滾雪球的困局下，常規稅源枯竭，只能把刀伸向「藏富於民」的海外資產。《彭博》數據顯示，2025年前11個月「熱錢」外流高達9400億美元（新台幣29.7兆元），接近20年次高紀錄。這些錢過去是中產和高淨值人群的「安全島」，如今卻成了中共政權眼中的「肥羊」。

更諷刺的是，這把刀磨得再快，也主要砍向「中產羊」而非「頂級狼」。真正坐擁數十億、透過家族信託、離岸公司、多層移民身份層層嵌套的頂級富豪，早幾年就已完成資產大轉移，受衝擊有限。相反的，在北京科技公司工作的「湯姆」補繳10幾萬元（新台幣45.4萬元）、杭州自由投資人「傑夫」補繳2萬元（新台幣9萬元）、上海某諮詢顧問補繳18萬元（新台幣81.7萬元）、山東1居民補繳126萬元（新台幣571.6萬元）、湖北1民眾補繳141萬元（新台幣639.6萬元）。這些補稅金額從幾萬到上百萬的案例，絕大多數落在百萬到千萬資產級的中產和高淨值群體頭上。他們既無頂級財富管理團隊的護城河，又不願徹底拋棄國內生活和生意，結果成了最容易收割的韭菜。

地方稅務局的追稅執行方式更顯「荒誕」，他們往往並不掌握精確數字，卻逼納稅人自己計算3年少繳稅款，並簽字承擔一切法律後果。多報吃虧、少報坐牢，大多數人只能「寧多勿少」自保。這不是精準執法，而是典型的「心理戰+甩鍋」——把合規壓力和恐懼全部轉嫁給個人，讓中共政權坐收漁利。

評論說，地方稅務局的追稅行動表面是為了稅務合規，實質是財富再分配實驗：從「藏富於民」轉向「劫富濟政權」。短期內此舉能為財政止血、製造「共同富裕」的政績假象，卻長期加速資本外逃、人心離散。越是強力追繳，越證明常規經濟引擎已熄火，只能靠「殺雞取卵」續命。等到刀刃再利，也擋不住更多人把資產藏得更深、跑得更快。簡而言之：這不是稅收現代化，而是財政絕望下的「殺富保權」。

