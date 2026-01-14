Costco最值得入手7款熱門好物+2款全新單品 專業媒體大推

Costco本月推出了一系列新品（包括一些回歸商品），包括全新升級的Kirkland Signature牛奶巧克力杏仁和健康食品，還有富含蛋白質的Mezcla開心果巧克力酥脆條。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國專業消費媒體Real simple報導，Costco本月推出了一系列新品（包括一些回歸商品），包括全新升級的Kirkland Signature牛奶巧克力杏仁和健康食品，還有富含蛋白質的Mezcla開心果巧克力酥脆條。

總共入選的最值得入手的7款熱門好物，加上2款全新必嚐單品，非常適合聚會共享。以下是一月值得加入Costco購物車的商品！

1. Kirkland Signature 牛奶巧克力杏仁（Kirkland Signature Milk Chocolate Covered Almonds）

如果你愛吃甜食，那麼這袋48盎司的Kirkland Signature牛奶巧克力杏仁絕對值得你本月在Costco購物清單上添上一筆。一位評論者稱讚它們是吃過的最好吃的杏仁之一。

2. 香脆餛飩配燉牛肉（Cuisine Innovation Crispy Wontons With Braised Birria Beef）

據顧客評價，這款冷凍食品絕對值得一試。每盒包含24個酥脆餛飩，內餡是香濃的墨西哥牛肉和胡椒傑克起司。搭配喜愛的蘸醬或調味品，即可享用這道簡單美味的開胃菜，是觀看體育比賽時的完美選擇。

3. Khazana Masoor Dal 紅扁豆（Khazana Masoor Dal Split Red Lentils）

如果您在新的一年下定決心要多吃膳食纖維，那麼這袋20磅裝的Khazana Masoor Dal紅扁豆絕對能幫助您達成目標。

4. 純天然有機芒果果乾（Solely Organic Mango Fruit Jerky）

芒果季還有幾個月才到，但你現在就可以在Costco購買一盒24塊裝的Solely Organic 芒果乾，暫時解解對這種熱帶水果的渴望。每塊芒果乾（不添加糖或任何人工成分）都是鐵的良好來源。

5. 布朗尼核桃派（Solely Organic Mango Fruit Jerky）

Costco新推出的布朗尼核桃派，或許是今年迄今最受矚目的新品。顧名思義，這款甜點以濃鬱的布朗尼蛋糕為底，外層包裹著酥脆的奶油全麥餅乾碎。

6.輕酪梨油有機零食盒（Lesser Evil Avocado Oil Organic Snack Box）

組合內含10包Real Organic Cheddar Spaceballs、10包 Cowboy Cheddar Cheezmos 和10包 Intergalactic Onion Moonions。這三種美味零食均採用酪梨油製成，富含維生素E和抗氧化劑。您可以將它們作為工作午餐，或在下次電影之夜享用幾包健康零食。

7. Mezcla開心果巧克力酥脆泡芙條（Mezcla Pistachio Chocolate Puff-Crispy Bars）

Costco的Mezcla開心果巧克力酥脆棒，現在一盒14根。每根酥脆棒都由豌豆脆片和開心果碎組成，外層是香脆可口的脆皮，內層則是濃鬱的巧克力，口感恰到好處。雖然聽起來像甜點，但每根酥脆棒含有10克植物蛋白、豐富的膳食纖維，以及其他營養成分。不出所料，顧客已經開始囤貨了：好吃又不甜膩，我太愛了！

8. 有機椰子非乳製品飲料（Vita Coco Organic Coconut Non-Dairy Beverage）

Costco重新上架Vita Coco有機椰子非乳製品飲料（6瓶裝），非常適合不食用乳製品和/或麩質的消費者。這款飲料不含任何植物油，口感濃鬱順滑，非常適合添加到咖啡、冰沙、燕麥片、麥片，甚至甜點中。

9. 迷你雞肉水牛捲（Urban Factory Mini Chicken Buffarolls）

大約一年前，顧客們在Costco的貨架上發現了Urban Factory 的迷你雞肉布法羅卷，現在這款產品正式重新上架，相信粉絲們一定會很高興。根據顧客評價，這款酥脆的雞肉捲內餡是布法羅風味雞肉、芹菜、洋蔥和胡蘿蔔，用氣炸鍋烤幾分鐘後口感更佳。每盒36個，絕對是比賽當天的理想點心。

