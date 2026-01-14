黑松101週年啟動「黑松元年」董事長張斌堂揭3大布局

黑松（1234）董事長張斌堂（中）表示，今年是黑松101週年，也是邁向下一世紀的新起點，在這個關鍵時機，黑松將啟動3大佈局。（黑松提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕作為台灣第1家飲料業的百年企業，黑松（1234）董事長張斌堂表示，今年是黑松101週年，也是邁向下一世紀的新起點，在這個關鍵時機，黑松將啟動3大佈局。

張斌堂指出，未來除了聚焦主力飲品發展，會將研發中高齡適飲與無糖飲料、跨足酒類實體通路，以及投資綠色生產作為3大發展目標，展開黑松元年。

請繼續往下閱讀...

根據經濟部統計處調查，2025年1至10月，台灣飲料市場年減0.03%，全年整體仍處於持平狀態，面對消費趨於保守、競爭加劇的市場環境，黑松以長期經營的視角重新調整策略。

因應國人健康意識提升及超高齡社會現況，黑松將與財團法人食品工業發展研究所合作，透過「智慧化食品創新平台」導入數位化感官品評技術，以數據分析驅動產品研發。

這項合作不但可縮短產品開發時程、降低研發成本，並可作為無糖飲料、機能性、中高齡適飲產品之研發驗證，助攻未來新產品發展。

黑松經營酒類事業逾30年，酒類營收亦已占整體公司比重逾4成，隨著市場環境與消費型態轉變，黑松期望透過建立自有酒類專賣通路，強化與消費者的直接接觸，提升市場反應速度與服務深度。

去年底，黑松首次跨足酒類實體通路，開設第一家連鎖酒類專賣店「黑松酒覓」，象徵從單一代理角色，邁向更完整的銷售與服務體系，為下一階段成長奠定關鍵基礎。

代理事業處處長劉景森表示，目前來客數、客單價、營業額及會員註冊人數等，都優於預期許多，未來會以經營狀況作評估，希望下半年在雙北地區再開設分店，為更多消費者帶來高品質的選酒體驗。

在「綠色生產投資」方面，黑松加速產品綠色設計，預計今年完成黑松沙士、汽水等包裝變更，以符合綠色設計原則，透過新瓶型與瓶標設計的改變，逐步建構兼顧市場需求與環境責任的綠色生產基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法