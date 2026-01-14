65歲想延後退休？勞動部出招：這份「談判指引」助勞工開口

勞動部發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛表示，希望藉此鼓勵勞雇雙方協商續留職場。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部在2024年修訂「中高齡者及高齡者就業促進法」，確保中高齡者及高齡者就業權益後，勞動部今（14）日進一步針對「勞雇雙方協商延後退休年齡」，以及「退休後再僱用」發布參考指引。勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛表示，目前勞基法已明定年滿65歲勞工在勞資協商後得延後退休，進一步推出指引，是鼓勵願意續留職場的勞工主動提出要求，並依據指引與資方進行協商。

不過，雖然勞動部訂定了協商指引，但是否繼續僱用65歲以上勞工，「決定權」仍在雇主手中。勞動部表示，根據現行法令，65歲不再是強制退休的年齡，如果勞工提出要求繼續工作但雇主不同意，表示沒有適當的位置，全國各地的就業服務機構將可發揮功能。

各行業均喊缺工，在高齡化趨勢下，勞動部積極推動中高齡勞工續留職場，包括2024年7月修訂《勞動基準法》第54條，１不再以65歲為「強制退休」年齡，鼓勵健康且有意願的資深勞工可持續貢獻職場，若雇主對逾65歲繼續工作的勞工有減薪等不利對待，最高可處150萬元罰鍰。根據統計，自2024年8月至2025年7月，有1.9萬多人在65歲後續留原職場，沒有退保、繼續加保，另有4800人則是在結清年資後再行加保。

不過，勞動部坦言，要勞工向雇主提出延後退休的要求並不容易，為了協助勞資雙方順利進行協商，勞動部發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，包括協商延後退休年齡的應注意事項，例如何時可以協商、協商前的準備、協商過程應注意的事項，以及雇主僱用高齡勞工可運用的資源提出說明指引，並提供協商延後退休年齡的協商紀錄表。希望可鼓勵勞工勇於向雇主提出協商。

勞工若已年滿65歲又有意願繼續工作，可以如何續留職場？根據指引，若雇主有意願繼續僱用高齡勞工，最直接的就是「繼續僱用」年滿65歲的勞工，不立即強制其退休，第2種方式則是勞雇雙方依據勞基法第54條第2項，或是依中高齡者及高齡者就業促進法第28條規定，進行勞資協商，選擇｢延後退休年齡」或是「退休後再僱用」以定期勞動契約僱用年滿65歲的勞工。

黃維琛提醒，協商的內容必須確定未來希望延後的退休年齡，或是先辦理退休後再重新受僱，評估適合採行的方式。如果要採取延後退休年齡，向對方提出協商前，可先確認期望延後的退休年齡，以及日後如果需要變更該延後的退休年齡時的變更條件或方案。此外，勞雇雙方也需協商勞工的工作型態，工作內容、工作地點、工作時間如何調整，仍應注意不得以年齡為由予以差別待遇。

勞動部提醒，若已協商採取「延後退休」，就是續留職場並採行「不定期勞動契約」，雇主不得片面變更勞動契約，要求勞工變成定期契約。勞工原本適用的退休金制度應繼續適用，例如舊制勞工，雇主應繼續按月提撥勞工退休準備金；勞工適用勞退新制，雇主應繼續按月提繳勞工退休金。年滿65歲以後若簽訂定期契約，在定期勞動契約期間，雇主也不得再以年滿65歲為由終止契約。

勞工年逾65歲繼續工作，若未領取勞工保險老年給付，得自願繼續參加勞工保險，雇主不得拒絕，且根據災保法規定，雇主均應依勞工職業災害保險及保護法第6條規定，為勞工辦理加保。

