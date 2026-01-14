宏羚拍板攜手奧義賽博 鎖定企業資安破口商機

宏羚總經理林朝碧（左起）、宏羚董事長章孝祺、奧義董事長吳明蔚、奧義財務長黃文傑，雙方正式簽署合作協議。（宏羚提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕能率創新（5392）旗下子公司宏羚（7885）今天表示，隨著企業數位化與AI應用加速，資安風險的戰線正快速向終端設備延伸，公司拍板攜手奧義賽博（7823）共同切入企業終端資安防護市場，鎖定資安體系破口商機，目標共同打造終端資安整合服務版圖。

宏羚指出，過去長期被視為單純輸出工具的印表機等事務機器，如今已成為企業資安體系中最容易被忽略、卻風險極高的破口。公司長期深耕印表機等事務機器出租、銷售與耗材服務市場，累積服務客戶已超過4萬家，由於早已與相關企業的管理部門形成穩定且高黏著度的服務關係，因此容易在既有客戶信任基礎下，由現有設備與維運服務上，延伸至資安防護與代管服務，創造其他新進資安業者不易複製的商業優勢。

請繼續往下閱讀...

宏羚觀察，近年印表機等事務機已不再單純只是輸出設備，而是具備儲存、運算與網路的微型電腦設備，能接觸內部文件、帳務資料甚至核心系統。然而，台灣多數企業在資安部署上，仍聚焦於IT機房設備與個人終端電腦，但近年已經出現有關駭客以印表機作為入侵起點，進行資料竊取或勒索攻擊，因此終端設備資安防護會是企業下一階段的剛性需求。

宏羚提到，公司客戶橫跨科技、製造、金融、服務業，以及公部門單位等，未來透過結合奧義賽博的AI自動化資安能力，藉由整合資安監控、設備管理與維運服務，宏羚所服務的企業終端與辦公場域能直接受益，讓印表機等事務機器正式被納入企業整體資安治理核心，形成從設備端到資安代管的一站式解決方案。

宏羚強調，隨著資安服務的各面向布局，公司將重新定義公司未來發展方向，從硬體的一次性銷售或租賃，轉為提供資安與軟體服務。隨著資安服務逐步擴充，未來具續約性與較高附加價值的服務型收入也會不斷提升，長期將有助於提升獲利品質與企業評價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法