路透：傳北京下令海關人員禁止放行H200晶片

〔編譯魏國金／台北報導〕路透14日引述3名知情者報導，中國海關當局本週告知海關人員，輝達H200人工智慧（AI）晶片禁止進入中國。

消息人士也透露，中國政府官員13日也召集科技公司開會，明確指示除非必要，否則不得採購H200晶片。一名知情者說，「官員措辭非常嚴厲，基本上目前為止都是禁用，雖然未來情況或許會改變，而且應該也會改變」。

儘管中國企業對H200的需求強勁，但對於北京是否希望直接禁用該晶片，以扶植國產晶片公司，或者仍考慮限制措施，以及是否使用相關措施作為與華府談判籌碼，目前仍不清楚。

消息人士說，中國當局對於其指示沒有提供任何理由，也沒有提供任何暗示這些指令究竟是正式禁令，還是臨時措施。

路透無法立即確認這些指示是針對現有的H200晶片訂單，還是僅適用於新訂單。

美國媒體《The Information》13日也報導，中國政府本週已告知一些科技公司，僅有在特殊狀況下，比如與大學合作的研發計畫，才會批准其H200的採購案。知情者說，中國政府正在討論研發目的與大學計畫的豁免。

