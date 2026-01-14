每週只要工作10小時！13種高收入副業讓你輕鬆賺外快

《FinanceBuzz》報導整理，每週只需工作10小時，就能獲得高收入的13份兼職副業。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，現在兼職副業越來越流行，越來越多人選擇做一些額外工作來賺外快。不過，並不是每個想做副業的人都有大量時間可以投入。以下列出13種適合每週只投入10小時的副業。這些兼職可以幫助你開始賺錢，而不會占用太多時間。

1.線上英文教學：如果你每週只有幾小時，且是以英語為母語的人，你可能可以在線上教英文賺錢。有一些公司會聘請英語教師為兒童上課，而且時薪不錯。部分公司對教師有額外要求，例如需具備學士學位或教學經驗。

2.寵物照護或遛狗：寵物照護和遛狗都是收益不錯的兼職，而且投入時間不多就能賺錢。如果你在家工作，可能每週只需花幾小時就能接幾個遛狗的工作。寵物照護者也能在主人度假時照顧寵物，賺取可觀收入。像Rover.com這類網站可以幫你找到潛在客戶，並自行設定收費標準。

3.家教或技能教練：如果你有某項專長，可以將其轉化為副業。家教和技能教學不僅限於學術科目，提供鋼琴、吉他、網球、滑冰等課程的人，都能設定高時薪。

4.翻新家具：如果你有設計眼光，即使每週只有幾小時，也可以靠翻新家具賺錢。許多翻新者會在跳蚤市場或二手商店尋找家具，再清潔、重新上漆或染色，然後在eBay或Facebook Marketplace上出售獲利。

5.做園藝工作：如果你喜歡戶外工作，可以提供本地園藝服務賺錢，例如割草、修剪樹籬、清理落葉或園藝。你可以在當地Facebook社團或社區公告板上宣傳自己的服務。

6.打字轉錄：如果你打字快且聽力敏銳，可以考慮做轉錄工作。可以在網路上接案，工作可能有點枯燥，也比想像中困難，但收入不錯。根據Zippia的報告，初期自由轉錄者平均時薪在15美元到25美元之間。（約新台幣約473至789元之間）

7.外送餐點：如果你住在或靠近人口密集地區，可以在高峰時段透過外送餐點賺錢。在大城市，甚至可以用步行、自行車或電動自行車送餐，減少汽車磨損。

8.看家：一些出門長途旅行的人會找人照看房子以安心。潛在客戶可能希望有人澆水、打掃或僅僅幫忙看房子。你可以在自家附近接到看家工作。剛開始時，先替認識的人看家，可以幫你取得推薦或透過網站吸引新客戶。

9.在線填寫問卷：雖然不算特別高薪，但填寫付費問卷也是把每週10小時變成收入的一種方式。可以在 Survey Junkie 或 Swagbucks 等網站建立個人檔案，立即參與調查。雖然單份問卷報酬不高，但工作簡單，而且可以累積積分透過 PayPal 或換成禮品卡領取報酬。

10.賣手作商品：如果你喜歡手作，例如做蠟燭、鉤針編織、印製貼紙、T恤設計或製作珠寶，可以將興趣轉化為收入。許多人在 Etsy 上販售作品，並成功將愛好變成另一條收入來源。

11.出租家中空間：你不必擁有第二棟房子也能在Airbnb出租空間，許多旅客只需一個舒適的房間即可。你也可以出租其他空間。例如，附近停車位難找，你多出的車位可能有人願意付費租用，或是車庫空間存放物品。

12.做零工：如果你想做副業卻不確定方向，可以嘗試接零工賺錢。不少應用程式能幫你找到附近需要幫忙的人，例如家居維修、購物或組裝IKEA家具。

13.出租汽車：如果你在家工作或汽車不常用，可以將車輛出租賺取副業收入，例如透過Turo平台。Turo 對出租車輛有一些要求，例如車齡不能超過12年。符合標準的車輛能為你帶來穩定被動收入。Turo 會提供保護計畫，但若沒有選擇，可能需要購買商業車險。建議多比較保險方案，以節省費用並保障自身權益。

