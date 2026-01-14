2025貿易順差1.2兆美元創紀錄 中國稱貿易失衡要怪美國

中國2025貿易順差首度突破1兆美元。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報14日報導，儘管美國總統川普發起貿易戰，但中國2025年全年貿易順差仍創1.2兆美元空前紀錄，而中國將其日益加劇的貿易失衡怪罪美國。

報導說，中國鉅額的貿易順差將使全球貿易緊張升溫，尤其歐盟與大型發展中國家對其產業恐遭中國進口產品重創，已憂心忡忡。

中國海關總署14日公佈，以美元計價，中國去年12月貨物出口年增6.6%，為彭博預期3.1%增幅的逾2倍，並高於11月的年增5.9%。進口年增5.7%，也超過分析師預期的0.9%，以及11月的1.9%增幅。

中國去年全年順差首度突破1兆美元，超越去年的9930億美元。儘管出口美國年減20%，但出口歐盟年增8.4%、東南亞年增13.4%，顯示中國生產者將出口從美國市場轉向其他地區。

美中直接貿易加劇脫鉤的跡象之一是，去年美國佔中國出口比例從2024年的14.7%下滑至11.1%，為1990年代以來最低佔比之一。

對中國順差抱怨最激烈的預料是尚未跟進美國，實施全面關稅的歐盟。歐盟已呼籲北京刺激內需，降低其對製成品進口的障礙。

中國2025全年出口年增5.5%，但進口成長掛零。

中國海關總署副署長王軍14日說，貿易夥伴對高科技產品的出口管制，阻礙中國增加進口。他暗示美國。歷屆美國政府對中國取得高階半導體皆實施嚴格限制。他說，「應該指出的是，一些國家將經濟與貿易議題政治化，以各種藉口限制高科技產品出口中國，否則我們將進口更多，中國進口成長的空間巨大」。

經濟學家警告，在國內消費疲軟，房地產部門持續多年低迷之際，中國的經濟成長過度依賴製造與出口。

康乃爾大學經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）說，「中國驚人的貿易順差，同時展現其出口實力的強大與成長模式的缺陷，依賴出口而非內需來推動成長，對中國與全球經濟而言都是不祥之兆」。

