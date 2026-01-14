能率集團添生力軍 資安防護廠宏羚週五登錄興櫃

宏羚董事長章孝祺看好公司未來營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕能率（5392）旗下宏羚（7885）成立逾40年，預計週五（16日）登錄興櫃市場，管理層今天指出，公司原以辦公設備與耗材代理為主，近年積極推動轉型，從傳統硬體商朝向「資安、雲端與AI解決方案」的系統整合商發展。

宏羚指出，面對企業數位化與資安威脅升溫，公司近年將資安定位為核心發展方向，推出自有WinNEXUS資安軟體，結合端點防護、自動修補等功能，並導入零信任架構，符合政府與金融機構對資安合規的要求。公司強調，目前已可一次性送審「身分鑑別、裝置鑑別、信任推斷」三階段零信任架構，在實務導入上具備差異化優勢。

在商業模式上，宏羚積極推動訂閱制服務，藉此提升經常性收入比重。針對大型企業與政府機關，提供符合資料不落地需求的客製化、落地式專案；對中小企業則推出按月或按年計費的雲端資安服務，降低導入門檻。公司指出，台灣中小企業數量逾160萬家，資安防護意識逐步提升，訂閱制有助於擴大市場滲透率。

除資安軟體外，宏羚亦以既有印務服務為基礎，發展「事務機資安」解決方案，將傳統事務機升級為企業網路中的安全端點，具備列印紀錄稽核、敏感資料遮蔽與異常行為警示等功能，協助企業降低資料外洩風險，並強化與客戶的長期黏著度。

在新事業布局方面，宏羚看好製造業自動化需求，代理Mantis Robotics機器手臂產品，主打無需安全圍籬、具備即時安全感測能力，可在有限空間中與人員協作，鎖定缺工與少子化趨勢下的製造業客戶。公司表示，將優先向既有製造業客戶推廣，作為未來成長的新動能之一。

財務方面，宏羚近三年營收年均成長約17%，目前營收結構仍以硬體與設備相關業務為主，占比約97%至98%，軟體與服務收入雖占比不高，但近年成長幅度約五成，公司預期隨訂閱制與資安服務推廣，軟體收入比重將逐步提升。股利政策方面，公司章程規定配發率不低於可分配盈餘10%，過往實際配發率約80%，未來仍將以穩定回饋股東為原則。

