房貸緊縮有成效 2025年全國房地合一稅收金額跌破千億元

〔記者徐義平／台北報導〕2025年房市交易量急縮，也直接衝擊該年度個人房地合一稅稅收金額、全年僅523.8億元、年減幅達27%，不過，營利事業房地合一稅反而大增、全年達399.6億元，年增幅約37%，但2025年兩類房地合一稅總金額合計約923.4億元，跌破1千萬元稅收關卡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房貸政策緊縮的確收到顯著效果，因此導致個人房地合一稅稅收金額明顯下滑，至於，營利事業房地合一稅仍增加，推測應該是房屋興建完成後移轉才要繳稅，尤其前波預售案推案大潮陸續在這幾年進入交屋大潮，才會導致該類稅收金額增加。

新北個人房地合一稅收 六都唯一年增長

進一步觀察六都個人房地合一稅收金額變化，其中新北市年增7%，為六都中唯一增長的都會區，其它五都中，年減幅均為3成起跳，尤其桃園市、台中市的年減幅均為35%，並列六都之最。

曾敬德表示，房地合一稅收減少可能影響財政收入，若是房地合一稅收增加則又顯示房市交易變熱，因此，維持平穩也許是最好折衷方式，不過，過去歷經一波房價大漲後，個人房地合一稅收可觀，民眾也會考慮使用重購退稅或者持有滿6年可有免稅額400萬元節稅額度，不過，由於稅收金額太過可觀，國稅局也多次宣導各類報稅違規的狀況，建議民眾除設籍不能出租規範外，也要符合實際居住的事實。

