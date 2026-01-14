中國經營委國多年心血化泡影 WSJ爆北京新盤算：西半球歸美、台海歸中

美國成功推翻委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolás Maduro），也粉碎中國在拉丁美洲的野心。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國成功推翻委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolás Maduro），也粉碎中國在拉丁美洲的野心。《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士說法指出，北京現在不再尋求短期內在該地區取得新進展。相反地，中國決策圈的論述已轉向一種潛在的交換條件：「若西半球歸美國，那麼台灣海峽就歸中國。」

《華爾街日報》報導， 多年來，中國在拉丁美洲積極擴張，透過提供貸款興建道路、港口和鐵路，誘使各國放棄對台灣的支持，並大量採購大豆、石油與銅礦。馬杜羅曾是北京最重要的盟友，委內瑞拉甚至獲得了中國外交最高榮譽「全天候戰略夥伴關係」。

如今委內瑞拉總統馬杜羅倒台，僅留給中國一大筆有毒債務，這迫使北京高層對其在拉美地區的雄心進行一場高風險的重新計算。報導引述知情人士說法，北京現在不再尋求短期內在該地區取得新進展，中國決策圈的論述已轉向一種潛在的交換條件：「若西半球歸美國人，那麼台灣海峽就歸中國人。」

報導指，這並不代表中國將美國在委內瑞拉的行動視為奪取台灣的綠燈，但美方動用武力推翻馬杜羅，強化了北京優先處理「核心利益」，即統一台灣的決心。

賴清德過境美國、川習會將成中國戰略兩大考驗

知情人士透露，在馬杜羅倒台後，北京現在的目標已轉為「防禦性」，即確保不會被完全踢出委內瑞拉的石油名單。這種「戰略後撤」正是中國希望換取美國在台海問題上同樣退讓的籌碼。這套新算計將迎來兩大考驗。

第一，賴清德出訪。台灣總統賴清德表達有意出席1月27日宏都拉斯總統就職典禮。北京密切關注川普政府是否會允許賴總統過境美國（去年曾被拒絕過境）。

第二，川習會。 預計於4月在北京舉行的川習會，將是北京衡量川普「美國優先」政策是否為中國提供掌控周邊地區空間的試金石。

知情人士稱，中國領導層希望藉此評估川普「美國優先」政策對西半球的關注，是否為中國加強對其周邊地區的控制提供了契機，或者委內瑞拉的軍事行動是否僅僅是美國在全球範圍內重新確立自身實力的開端。

在北京，一些強硬派人士認為，川普將重心放在西半球會分散注意力，並可能在亞太地區留下權力真空。另一些人則認為，川普授權推翻馬杜羅政權證明，美國的干涉主義遠非北京鷹派所期望的「紙老虎」。

報導指出，儘管川普本人對台灣的軍事防禦問題一直保持緘默，但他的政府發布的《2025年國家安全戰略》卻為美國的利益提供了更為清晰的路線圖。這份去年底發布的文件將台灣視為全球經濟不可或缺的一部分。該戰略明確將「保持軍事優勢」置於優先地位。

