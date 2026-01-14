卸貨員年薪253萬！Costco 10大高薪職位曝光 「這工作」年賺480萬

外媒整理了Costco 10個高薪職位。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco長期以來以「高CP值」聞名，讓消費者用合理價格買到大份量商品，但其實這家公司對員工同樣大方。美國財經媒體《FinanceBuzz》，Costco憑藉具競爭力的薪資、完善的福利，以及在員工之間的良好口碑，Costco是少數不論時薪或年薪職位，都能帶來穩定收入、甚至實現高薪成長的企業之一。以下是根據求職網站Indeed資訊，整理出目前Costco薪資最高的10種職位。

1.熟食部門經理（Deli Manager）：平均年薪6萬2587美元（約新台幣198萬元），熟食部門經理負責確保即食食品區順利運作，包括庫存管理、食品品質控管，以及確保像烤雞等熱門商品隨時補貨。這是一個結合餐飲服務與管理能力的實務型職位。

2.資料庫管理員：平均年薪13萬9600美元（約新台幣441萬元），負責管理與維護 Costco 的資料庫系統、排除技術問題並確保系統高效穩定運作，是IT專業背景者的高薪核心職位。

3.卸貨人員：平均年薪8萬246美元（約新台幣253萬元），主要在倉庫與物流中心搬運貨物、整理配送內容，雖為高體力工作，但不需大學學歷，薪資水準卻相當突出。

4.駐店藥師：平均年薪15萬1964美元（約新台幣480萬元），負責處方調劑與用藥諮詢，是 Costco 薪資最高的職位之一，需具備藥學學位與專業執照。

5.合格驗光師：平均年薪6萬2691美元（約新台幣198萬元），協助顧客挑選與配戴眼鏡或隱形眼鏡，結合醫療專業、銷售與客戶服務。

6.銷售經理：平均年薪8萬1259美元（約新台幣256萬元），負責帶領銷售團隊、設定業績目標並提升門市表現，是結合營運策略與人員管理的中高階主管職。

7.資深會計師：平均年薪9萬1748美元（約新台幣290萬元），負責財務報表編製、稅務申報與財務分析，適合具備會計證照與企業財務經驗者。

8.商業架構師：平均年薪9萬7200美元（約新台幣307萬元），負責將公司策略轉化為可執行的營運架構，優化組織流程與系統運作，通常需兼具商業與科技背景。

9.美食區經理：平均年薪5萬1147美元（約新台幣161萬元），負責管理 Costco 人氣美食區的營運、人力與出餐流程，適合具餐飲管理經驗、能適應快節奏環境者。

10.系統管理員：平均年薪6萬9464美元（約新台幣219萬元），負責伺服器設定、內部技術支援與資訊安全維護，是支撐 Costco 數位營運的重要技術角色。

