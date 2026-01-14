世界最強護照「亞洲3強」制霸 台灣進步3個名次 英美被軟實力打趴

最新公布的「恒理護照指數」（Henley Passport Index）報告，全球國家護照排名前三名為新加坡、日本與韓國，台灣進步三個名次，名列第33。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新公布的「恒理護照指數」（Henley Passport Index）報告，全球國家護照排名前三名為新加坡、日本與韓國，台灣進步三個名次，名列第33。值得注意的是，最強護照排名顯示，亞洲國家的崛起，英國和美國護照的效力下降。專家將此趨勢解讀為亞洲軟實力逆轉。

根據總部位於英國的全球移民顧問公司恒理顧問公司（Henley & Partners）於當地時間13日發布的最新恒理護照指數，新加坡公民可免簽進入192個國家與地區，日本與韓國可免簽進入188個目的地。台灣可免簽證通行139個國家和地區。

恒理護照指數是一項領先指標，它根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，統計特定國家護照持有者可免簽進入的國家數量，從而對各國進行排名。

第三名由五個歐洲國家共得，分別為丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典與瑞士，獲得186分，可免簽進入186個國家與地區。第四名同樣清一色為歐洲國家，包括奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭與挪威，可免簽進入185個國家與地區。

阿聯酋在護照實力方面也表現突出，足以與中國匹敵。過去十年，阿聯酋新增了107個免簽目的地，今年躍升至第五位。它被譽為該指數歷史上成長速度最快的國家。

第七名為澳洲、拉脫維亞、列支敦斯登與英國。

美國則重返第十名，可免簽進入179個目的地。美國曾在2025年底首度跌出十名之外。

排名第一的新加坡（可便捷前往192個國家）與排名墊底的阿富汗（可便捷前往24個國家）之間的差距已擴大至168個國家，這是該指數20年前設立以來的最大差距。

全球護照權力格局正在改變。十年前還能免簽證前往最多國家的美國和英國，如今其免簽待遇明顯下降。

英美曾是第一名 如今影響效力大降

此次發布的數據中最引人注目的是英國免簽目的地數量的創紀錄下降。過去一年，英國失去了多達8個免簽目的地，降幅在受訪國家中位居榜首。英國護照曾與美國並列第一，擁有全球最高的免簽國家數量，如今已跌至第七位（182個國家）。觀察家指出，這些數據表明，英國脫歐後失去了歐盟內部人員自由流動的好處，其外交影響力和經濟地位也隨之下降。

美國的情況也大同小異。去年10月發布的排名中，美國跌至第12位，首次跌出前十。今年1月發布的排名中，美國回升至第10名（179個國家），排名略有回升。但實際上，短短三個月內，美國的出行便利度進一步下降。免簽目的地數量從去年10月的180個減少到今年1月的179個。

恒理國際顧問公司表示，美國排名上升兩位僅僅是頂級國家之間的相對位置變化，很難將其視為美國護照競爭力的恢復。自去年以來，美國一直在逐步取消與多個國家的免簽互惠政策。巴西和越南等國在美方取消其公民的免簽待遇後，以互惠原則為由，撤銷了對美國公民的免簽待遇。這表明，美國護照作為過去享有的全球流動基本權利的結構性地位正在瓦解。

