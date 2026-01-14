習近平科技大夢的殘酷現實！要看台灣、輝達臉色

中國政府近幾年積極投資，發展半導體。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣晶片主宰全球供應鏈，而輝達（NVIDIA）晶片設計依賴台積電生產，中國雖然近幾年強調自給自足，但國產晶片的品質無法與輝達晶片相媲美，因此仍有企業依賴輝達晶片，外媒指出，即使中國在台灣海峽的軍事演習局勢不斷升級，台灣與中國之間仍存在著1條依靠微晶片維繫的「技術臍帶」，對全球經濟至關重要，而其核心角色正是輝達、台積電與中國。

《WIRED》報導，人工智慧（AI）晶片已不再是單純的電子零件，而是戰略性基礎設施，缺少它們，就無法訓練大型語言模型，資料中心將無法運作，超級電腦無法建造，數位經濟無法推動。

儘管美國實施出口限制，加上中國政府近幾年積極投資，發展自主晶片系統、資料中心、語言模型、機器人、軍事系統與監控技術，但2024年中國市場仍為輝達貢獻約170億美元（約新台幣5372億元）收入，且目前中國晶片仍難以挑戰輝達相關產品。

報導指出，輝達是AI晶片領導者，其Hopper系列晶片（H100、H200）及新一代Blackwell、Rubin晶片已成為AI全球標準。然而，輝達不直接生產晶片，依賴台積電的製造與封裝，而台積電掌控全球超過50%晶片製造與封裝產能，及約90%最先進晶片。

截至2026年，中國主要科技公司下訂超過200萬顆H200晶片，而輝達現有庫存僅約70萬顆，這種供需落差促使輝達依靠台積電擴產，計畫於2026年開設新產線。H200晶片採用台積電4奈米製程，而Blackwell與Rubin則為3奈米製程，若沒有台積電，輝達無法滿足市場需求。

在兩岸缺乏正式政治關係背景下，台灣科技企業扮演起「產業外交」角色。透過合約、投資、合資與供應鏈合作，台積電、鴻海（2317）等企業成為少數能在高度政治與軍事緊張時，維持功能性對話的「工業大使」，保護了台灣在全球晶片生態系統中的經濟與戰略影響力。

但這1角色並非毫無風險，因為他們面臨來自北京的壓力，以及華盛頓和台灣政府的期望，這條「技術鏈」不僅是單純的供應鏈，更是台海穩定的重要支撐，但近期，川普試圖將生產移至美國，對「矽盾」構成挑戰。

美國一方面想限制中國取得最先進晶片，另一方面又無法犧牲輝達、台積電及整個西方科技生態系統，因此採「手術式控制」策略，包括特許、暫時授權、為中國市場提供簡化版本等，而非全面禁運，因為全面封鎖只會加速中國的技術自給自足。

北京則玩起雙重策略：短期依賴輝達晶片，但中長期希望擺脫對外依賴。為此，中國鼓勵企業購買國產晶片，並同時使用進口產品，延緩或暫停授權，並利用監管施壓，定期質疑西方晶片安全。然而，中國深知自己無法完全脫離對先進晶片的需求，形成一場與時間賽跑的局面。

先前中國要求部分企業暫停訂購輝達H200晶片，以便在AI競賽中優先扶植本土企業，但一週後，中國政府又發布1項「刻意模糊」的指示，要求部分科技公司僅在「必要時」才可購買輝達晶片，但未具體說明何謂「必要」。

報導直指，矛盾在於，儘管這條鏈日益緊繃，北京與台北的緊張關係多年升高，台灣晶片在中美博弈中，仍是維繫技術供應鏈的關鍵環節。

