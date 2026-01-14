LINE GO公布2025年全台叫車量 最高的地方在這裡

LINE GO今天公布 2025 年用戶移動數據，2025 年 LINE GO 用戶已超過485萬，叫車總里程數相當於 126 趟地球到月球的距離。（LINE GO提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕LINE GO今天公布2025年用戶移動數據，2025年LINE GO用戶已超過485萬，叫車總里程數相當於126趟地球到月球的距離。

從叫車地點觀察，台中高鐵站成為全台叫車量最高的地標，反映台中承接南北商務客、旅遊中轉與跨城移動需求，是在台灣交通版圖中扮演重要的樞紐。

機場接送服務在2025年追求極致效率。LINE GO 即時接機服務讓乘客領完行李後，平均等候時間僅需4分鐘即可上車，台中西屯區的用戶最常使用接送機服務，顯示該區強勁的商務與國際移動頻率。

LINE GO以科技驅動服務，持續回應用戶需求並推出貼近使用場景的功能，包含「幫人叫車」、「即時接機」等功能，滿足乘車多方溝通需求並提升整體體驗。

LINE GO 2025年租車服務趟次較2024年接近倍數成長，因應需求成長，LINE GO近期同步進行首頁改版，將使用動線清楚區分為「叫車」與「租車」兩大主線，讓用戶能依據當下移動需求，以更直覺的方式快速找到合適服務。

租車時長方面，2024年共享車服務以4–48小時的計畫型旅遊為主，2025年則明顯地轉向4 小時以下的生活型使用。尤其1小時內的租借趟次成長6倍，使用情境也明顯從計畫型旅遊，轉向短時、生活型移動，把租車當成自家車用的趨勢。

另外，平均消費金額也較2024年成長8成，反映用戶願意為了舒適度與質感，選擇更高階車款。

共享機車自2025年9月上線，使用趟次比例逐月呈現雙位數成長，新北市三重區成為最頻繁的還車地點，反映雙北通勤族白天於台北市活動、夜晚跨區返家的生活型態，也凸顯共享機車在大眾運輸末端接駁中的補位角色。

LINE GO表示，2025數據顯示，台灣城市移動的模式出現變化，包含共享運具從特定情境使用走向日常化、用戶消費決策從價格導向轉為體驗導向，以及不同區域經濟活動塑造出不同的移動樣態。本次數據統計期間為 2025年1月1日至11月30日。

