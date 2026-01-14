50歲男「划算價」買到夢想中的進口車 卻「忽略1事」讓人生急轉直下

日媒以真實案例揭示，世上不存在「低風險高報酬」的投資，看似划算的商品，背後往往藏著代價。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，在日圓貶值與通膨夾擊下，進口車新車價格節節攀升，但在中古車市場，卻頻頻出現高級進口車的便宜誘人標價，讓不少消費者怦然心動。然而，低價入手的背後，真的只是撿到便宜嗎？日本就有一名年薪450萬日圓（約新台幣90萬元）的50歲上班族，因一時心動踏入中古進口車世界，卻忽略了「後續維持成本」，短短數月內，人生卻從「夢想成真」急轉為「現實反噬」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，50歲單身獨居的K先生（化名），原本只是打算汰換陪伴自己10年的國產小車。他將購車預算上限設定為100萬日圓（約新台幣20萬元），沒想到搜尋結果顯示，這個價格竟能買到曾經遙不可及的進口車。

對照動輒數百萬的新車價格，眼前的中古進口車顯得「划算得不真實」。K先生年收入約450萬日圓，退休目標為60歲存下1500萬日圓（約新台幣295萬元），目前已有900萬日圓（約新台幣177萬元）存款，看似仍在安全軌道上。

「折抵舊車後實際只要70、80萬日圓」、「省一點一、兩年就補回來了」、「反正單身，現在不享受更待何時」，他想出了各式各樣的買車理由，不知不覺中，他就預約了親自去看車。看車當天，K先生幾乎未多猶豫，便簽下合約。

進口車到手後，通勤與假日出遊都變得令人期待，生活彷彿重新上色。然而，現實很快追了上來。保險費、油錢、稅金，樣樣都比過去高出一截，家計開始出現壓力，但真正讓他清醒的，是那張維修估價單。

某天，變速時的異常頓挫讓他將車送回檢修，幾天後，維修費用高達數十萬日圓，他驚呼「這不是搞錯了吧？這金額都快能再買一輛車了……」更殘酷的是，他發現換車後，生活型態早已悄悄改變，開車次數增加，外食、旅遊與消費同步上升，原本為退休準備的存款，竟開始被「進口車生活」一點一滴吞噬。

中古進口車價格背後的真相，為何「這麼便宜」？專家指出，中古進口車價格大幅下滑，並非偶然，關鍵就在「後續維持成本」，維修與零件費用、稅金負擔以及保險費，這些看不見的固定支出，往往才是真正壓垮家計的關鍵。

從理財角度來看，專家提醒，大型消費最重要的不是「入手價格」，而是「長期現金流是否撐得住」。K先生最終選擇出售愛車，為這段短暫卻昂貴的「進口車人生」畫下句點。儘管如此，他並未全然否定這次選擇，反而視其為一次重新檢視人生與財務規劃的契機。

「買得起，不代表養得起」專家強調，就如同世上不存在「低風險高報酬」的投資，看似划算的商品，背後往往藏著代價。真正該問的，不是「能不能買」，而是即使最壞情況發生，你的生活，是否還撐得下去？這或許才是每一個被「便宜」吸引前，最該誠實面對的問題。

