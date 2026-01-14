千萬別扔掉！好市多這款廚房必備品 網喊：值得保存

千萬別扔掉！好市多這款廚房必備品，網喊值得保存、重複使用。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕保鮮膜如果不好用，可能會成為廚房裡最令人頭痛的工具之一。也因為如此，精明的好市多（Costco）顧客都對Kirkland Signature Stretch-Tite 保鮮膜讚不絕口，這款自帶的切割刀片能乾淨俐落地切開保鮮膜，不會出現褶皺，也不會從包裝盒上脫落，網友喊，用完千萬不要把包裝盒扔掉，相反，你可以把新買的保鮮膜裝進去，盡可能地重複使用，它絕對物超所值。

《chowhound》報導，這款產品的包裝設計讓測量和裁剪變得輕而易舉，因此，擁有眾多忠實擁躉，其中一些人表示，他們珍藏的保鮮膜可以用好幾年，有的甚至用了十年以上。

所以，如果你也是Costco顧客中的一員，手裡還拿著這款裝在亮黃色盒子裡的保鮮膜，請你在用完一卷後不要把包裝盒扔掉，相反，你可以把新買的保鮮膜裝進去，因為，Costco 已經停產了這款產品及其備受追捧的黃色包裝。

如果您剛好用完了這款產品，打算去Costco的保鮮膜貨架看看，您會發現只有 Kirkland Signature 的紅色或藍色包裝保鮮膜，兩種不同尺寸，而且包裝上沒有“Stretch-Tite”的字樣。

當然，它們也配有“簡易切割器”，也就是那個可以拉過保鮮膜並切割的小拉片，但顧客抱怨說它和 Stretch-Tite 包裝盒上的切割器完全不一樣。新的滑動切割器是固定在包裝頂部的，而不是像 Stretch-Tite 那樣可以調節，從而可以連接到包裝盒上的鋸齒切割槽，更糟的是，這個滑動切割器還很容易滑落。

報導指出，如果你還留著那盒珍貴的黃色Stretch-Tite保鮮膜，那就盡可能地重複使用吧，它絕對物超所值。

