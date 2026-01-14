焦點股》華電網：轉型服務整合商 股價攻頂

華電聯營運長王榮德（中）、財務長王斐秋（右一） 與副總謝明燁（左一）。（華電網提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股華電網（6163） 今日開高震盪，盤中一度打落平盤以下，不過，在買單持續湧入下，截至11:48分，股價直攻漲停73.9元，創歷史新高，成交張數逾4萬張，漲停委買張數逾6000張。

華電網在各項專案陸續出貨認列下，2025年12月營收達14.12億元，月增193.23%、年增43.19%，創歷史新高，全年營收61.06億元、年增10.94%。

華電聯網正從系統整合商，轉型成為服務整合商，為客戶提供跨域大型專案的一站式服務。展望2026年，華電聯網表示，除了將透過 AI Agent 推升四大領域之產品與服務價值，提高競爭力與客戶體驗，同時藉由相關數位安全韌性解決方案與技術佈局，強化數位安全韌性，讓客戶與合作夥伴在數位變革中穩健取得更大成就。

市場人士指出，華電網持續爭取專案，在相關標案將陸續進入認列期，2026年營運持樂觀看待。

