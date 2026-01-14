焦點股》優群：AI滲透率提升 買盤佈局上漲

優群看好今年高頻高速連接器可望獲得高階AI伺服器大量採用，公司有機會取得約三分之一市佔。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠優群（3217）受惠於2025全年營收創下歷年新高，加上今年高頻高速連接器可望獲得高階AI伺服器大量採用，公司有機會取得約三分之一市佔，近日受到買盤搶先進駐，帶動股價進入上升波段。今日隨著大盤持續上攻，優群截至上午11時26分股價暫報173元，漲幅4.53%，成交量2065張。

優群指出，高頻高速連接器CAM/CAP在去年第三季正式量產後，已成為推動營收上升的新項目，除了成功打入圖形處理器（GPU）板件應用，也同時取得美中PC廠等高階機種訂單，2026年的貢獻佔比有望提升至5%以上、年增至少3個百分點，更有機會在高階AI伺服器市場嶄露頭角。

優群提到，公司已在AI伺服器市場佈局Long DIMM、M.2、SPI（測試連接器）、PCIe（高速介面）等品項，亦積極開發MCIO、SOCAM等新規格高速連接器。管理層認為，AI伺服器平台將持續提升對高速與高密度連接的需求，今年將是新規格廣泛導入的重要一年。

