美關稅可能退？傳亞馬遜先動手 逼供應商全面降價30％

市場傳出，在美國最高法院對川普關稅裁決前夕，亞馬遜敦促供應商降低成本。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國最高法院即將裁定關稅合法性之際，市場開始嗅到風向轉變的氣味。美國電商龍頭亞馬遜被傳出，正加速與供應商談判，要求降價幅度最高達30%，試圖在裁決出爐前，收回去年因應川普關稅政策所做出的讓步，提前為潛在的「關稅退稅」情境鋪路。

據外媒報導，多名協助品牌與亞馬遜談判的顧問透露，近期亞馬遜向供應商提出新一輪降價要求，幅度從個位數百分比到高達30% 不等。為了搶在最高法院本週就關稅是否違法作出裁決前完成談判，亞馬遜不僅將部分談判時程提前了數週，甚至在個別案例中試圖設定1月1日作為事實上的最後期限。

對此，亞馬遜回應稱，其年度供應商談判節奏並未改變，也不存在嚴格的截止日期，並指出早在去年 10 月、部分關稅稅率下調後，就已開始與部分供應商重新協商條件。不過，多名供應商顧問私下指出，這波談判明顯比往年更急、更強硬，時點也相當敏感。

據報導，去年亞馬遜在川普於4月推出大規模關稅後，曾選擇讓步，同意提高部分受影響商品的採購價格，以換取供應商維持最低利潤率。但隨著川普後續收回部分關稅、並與多國達成貿易協議，實際衝擊並未如最初預期般嚴重，亞馬遜顯然希望「把讓出去的再拿回來」。

美國最高法院本週預計裁定，川普政府是否有權依據《國際緊急經濟權力法》徵收關稅。根據供應商顧問指出，雖然亞馬遜的採購經理在談判桌上未明言該案件，但突然加快談判節奏的動作，普遍被解讀為試圖在裁決前先行卡位。

長期協助供應商與亞馬遜交手的顧問 Martin Heubel 表示，亞馬遜的核心說法是「品牌所擔憂的最壞情況並沒有發生」。在關稅風險降溫的敘事下，平台自然認為先前的價格讓步已不再合理。

不過，市場也普遍認為，即便最高法院否決現行關稅，川普仍可能援引其他法律依據，重新啟動新一輪關稅措施。前亞馬遜供應商經理、現任顧問的 Kara Babb 就直言，亞馬遜目前採取的是極為激進的策略，目標就是「把所有因關稅犧牲掉的利潤，一口氣討回來」。

此外，亞馬遜也被指試圖將未來貿易與關稅波動的風險，進一步轉嫁給供應商，要求其承擔所售商品的關稅成本。作為交換條件，若供應商願意自行吸收關稅並加大行銷投入，平台則可能接受較小幅度的降價。

值得注意的是，亞馬遜並未加入零售業者針對關稅提起的集體訴訟行列。該訴訟由包括好市多在內、超過一千家零售商共同發起，目標是追回已繳納的關稅款。

