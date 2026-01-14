矽晶圓需求回溫 環球晶、台勝科飆漲停

環球晶董事長徐秀蘭。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工8吋廠產能利用率回溫，加上記憶體廠滿載、因應缺貨而展開擴產，有助矽晶圓營運成長動能，環球晶（6488）、台勝科（3532）今股價相繼飆漲停，合晶（6182）、嘉晶（3016）股價也勁揚。

環球晶日前公布2025年12月營收55.06億元，月增16.86%、年增0.27%；第四季營收145.02億元，季增0.06%、年減11.27%，累計2025年全年營收605.98億元，年減3.24%。

環球晶表示，公司在海外多地設有營運據點，集團營收中外幣交易比重相對較高，若以美元原幣計算，2025年營收表現穩定，全年美元計價營收為19.47億美元，幾乎與前一年持平。

展望未來，環球晶指出，隨著AI、高速運算、矽光子應用及高效能電源管理等技術加速發展，將持續帶動高效率功率元件與先進材料需求攀升，高階應用矽晶圓與SOI晶圓需求強勁，氮化鎵（GaN）產能也將維持滿載水準；新材料領域方面，環球晶相關技術與製程布局穩健推進，持續投入方形晶片與12吋碳化矽（SiC）等新型態材料的研發，並進行送樣與陸續推進相關技術，以因應市場對相關產品的關注與需求。

環球晶將持續聚焦大尺寸晶圓、先進製程及高附加價值特殊晶圓領域，結合全球製造據點的在地供應優勢與先進製程技術，藉由多元化布局與競爭優勢，穩健推動公司營運。

環球晶今股價開高走高，盤中漲停達523元，上漲47元，截至10點40分，成交量逾1萬張；台勝科也漲停至138元，上漲12.5元，成交量1.28萬張。

