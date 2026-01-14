50年工作白幹了？72歲月領3萬沒破產、卻靠豆芽撐日子 全因「這件事」

日媒指出，只要努力工作，退休後就能過著安穩的生活」這種老舊觀念如今已成往事。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人認為，「只要認真工作，老了就能過得安穩」，這句曾經被視為理所當然的人生公式，如今正在悄然失效。日媒報導，上班族退休後，每月領著看似「正常水準」的年金，卻可能因高物價與都市高生活成本的夾擊下，被逼到得精打細算、步步為營。

據報導，一名72歲、獨居東京的佐藤先生，既沒破產、月領16萬日圓年金，但每週末固定會去附近超市報到。他的目標不是特價肉品，也不是即期便當，而是週末限定、每袋只要10日圓（約新台幣2元）的豆芽菜。他哀嘆，隨著物價上漲，他的退休保障正在崩潰，難道這就是工作50年的下場嗎?

佐藤年輕時在東京一家中型企業工作，60歲退休後，繼續在大樓清潔與管理的工作崗位上撐到 70歲，直到體力真的不行，才下定決心「靠年金過日子」。他稱，每月年金收入約16萬日圓（約新台幣3.1萬元），相當接近前上班族的平均水準。

他原以為，工作了一輩子，年金應該夠用吧，但現實很快打破了這個想像，包括房租、水電、保險費等支出，退休金所剩不多。再加上近幾年的物價上漲，讓佐藤的退休生活備感壓力，撐得很辛苦。

佐藤指出，以前100日圓（約新台幣19元）能買到的蛋跟麵包，現在支出金額要多一倍半、甚至兩倍，而冬天電費一漲，能省的就只剩下吃的。因此，他每周都到超市買豆芽，一次都買五袋，但買太多也會膩，現在每天想的，都是怎麼把豆芽煮得不無聊，又能填飽肚子。這樣的模式，已經是每天的生活主軸。

佐藤的晚餐，常是10日圓豆芽加一點點豬肉片勾芡炒一盤，或是把豆芽當作「增量神器」，做成類似大阪燒的料理。他稱，有時也想吃壽司、吃生魚片。但一想到未來不知道還會發生什麼，就連這種小小的享受，都會讓人害怕。

他哀嘆，辛苦工作了50年，最後卻只能每天算著幾塊錢過日子，真的會覺得很悲哀。有時候甚至會想，到底是為了什麼這麼拚命工作？

日媒指出，佐藤的處境並不特殊。日本平均月領退休金約15萬日圓左右，超過60%的男性都低於這個水準，若扣掉稅金與保險費，導致生活仍然相當吃緊。但真正壓垮退休生活卻是物價上漲。

近年，日本食品、能源價格明顯攀升，但年金給付並非完全隨物價調整，透過「宏觀經濟滑動機制」修正後，實際購買力反而逐年下滑。這對已退出職場的高齡者來說，幾乎沒有任何補救手段。

專家指出，日本年長者曾深信，只要守規矩工作、繳保費，退休生活自然無虞；但現實是，時間已經不站在他們那一邊，只能咬牙撐過去。相較之下，正在工作的世代，未來年金可能還會再縮水20%，局勢只會更加嚴峻。但唯一不同的是，年輕一點的人，至少還有時間，提早開始建立不依賴年金的生活防線。

