台電回應小額綠電5大質疑：未以FIT低價搶市 補強中小企業缺口

2026/01/14 10:45

台電小額綠電銷售自家光電案場。（記者林菁樺攝）台電小額綠電銷售自家光電案場。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電推出最新「小額綠電」方案，引發再生能源業者提出「與民爭利、補貼搶市、來源不明、政策倒退、要求政府介入」等五大質疑。對此，台電表示，相關指控與事實不符，該方案屬補充性商品，並未破壞綠電市場機制。

針對「與民爭利」質疑，台電指出，小額綠電鎖定需求量小、議價能力不足的中小企業，提供「少量、短期」選項，與民間售電業者主力的大宗、長約市場不同，屬市場互補，而非競逐同一客群。

對於「使用補貼、低價搶市」的指控，台電強調，該方案未使用躉購制度（FIT）綠電，電源來自台電自建光電與風電案場，售價每度 5.8 至 6.3 元，略高於目前市場行情，並非低價競爭，更不存在以全民補貼轉售牟利的情形。

在「綠電來源不透明」方面，台電表示，所有小額綠電來源均已於官網綠電專區公開揭露，而針對「政策倒退、重回政府主導」的疑慮，台電指出，今年度銷售總量將不超過 1000 萬度，僅占 2025 年整體綠電轉供量約 58 億度的極小比例，不足以影響民間投資或交易結構。

台電表示，將持續專注於穩定供電、強化電網與推動淨零轉型，協助更多企業參與綠電、邁向永續發展。

