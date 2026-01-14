台灣3億救災捐款卻被貪光！外媒再怒提「斷交國」25年前醜聞

薩爾瓦多2018年與我國斷交。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2001年，薩爾瓦多發生規模7.6的大地震，造成超過1200人死亡。災後，國際社會，包括台灣，迅速伸出援手，提供資金與物資，用於救濟受災民眾及重建工作。當時台灣向薩爾瓦多政府提供了約1000萬美元（約新台幣3.1億元）的財政援助，然而外媒披露，這筆援助卻牽出一起與國際救援相關、涉嫌政治腐敗的重大醜聞，即使案件迄今已超過20年，仍是人民一道無法癒合的傷口。

《Diario La Huella》報導強調，自2001年地震至今25年，弗洛雷斯案件仍被視為一道未癒合的傷口：數百萬美元的重建資金最終陷入各種違規行為，而成千上萬的薩爾瓦多人則承受失去家人、家園與未來的痛苦。

當時案件事發後，稅務和立法調查證實，這些來自台灣的資金，直接交付給了前總統弗洛雷斯（Francisco Flores Pérez），調查結果顯示，這筆錢既沒有存入官方國家帳戶，也沒有透過任何機構機制進行管理。

根據調查顯示，至少有3筆金額分別為400萬美元（約新台幣1.2億元）、500萬美元（約新台幣1.5億元）和100萬美元（約新台幣3165萬元）的支票處理不當，既沒有會計記錄，也無法核實這些款項是否用於地震重建項目。調查還顯示，部分資金據稱被分給了ARENA黨私人帳戶，而非用於幫助受災社區。

案件曝光後，佛羅雷斯因涉嫌諾用捐款、洗錢以及圖利他人，從2014年底便遭到居家軟禁，之後當司法部指控弗洛雷斯挪用公款、非法致富以及其他與處理台灣捐款有關的罪行時，儘管佛羅雷斯承認收到這筆款項，但他堅稱這筆錢用於各種政府用途，然而此說法未能獲得充分證實。

弗洛雷斯最終於2016年去世，刑事訴訟程序未能結案，案件至今沒有最終判決。然而，薩爾瓦多人普遍對弗洛雷斯未能受審感到不滿，報導也再度點名，所謂的「台灣案」仍象徵著國家災難受害者救助資金使用缺乏透明度的歷史傷痕。

