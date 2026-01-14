自由電子報
年終紅包自己賺！大東電申購今最後1天 抽中可賺7.9萬元

2026/01/14 10:29

電纜大廠大東電（1623）公開申購今（14日）為最後1天，若幸運中籤，依目前市價計算每張能賺7.9萬元。（圖擷取自大東電官網）電纜大廠大東電（1623）公開申購今（14日）為最後1天，若幸運中籤，依目前市價計算每張能賺7.9萬元。（圖擷取自大東電官網）

〔財經頻道／綜合報導〕電纜大廠大東電（1623）公開申購今（14日）為最後1天，若幸運中籤，依目前市價計算每張能賺7.9萬元。

綜合媒體報導，大東電近期辦理初次上市前現金增資發行新股，並於1月12日起至1月14日辦理公開申購，承銷張數1230張，每人限申購1張，申購價每股188元。若以大東電市價267元計算，若是抽中可望獲利7.9萬元，報酬率為42%。

由於中籤後的預期獲利不錯，吸引不少股民參與申購。根據HiStock嗨投資理財社群公布的數據顯示，截至1月14日上午10點，大東電累計申購人數已超過18.4萬人，中籤率為0.67%。

大東電將於1月16日上午舉行公開抽籤，投資人最晚可於當天中午12點前得知中籤結果。未中籤者將於1月19日獲得退款，中籤投資人則預計於1月22日上午8點半前收到股票配發至證券帳戶。

