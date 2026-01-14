桃市府抽查「住宅租賃契約書」4成不合規定 要求下架更換新版本

桃市府呼籲民眾租賃房屋，務必使用內政部2024年新版本。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕內政部最新版本住宅租賃契約書，已於2024年7月15日開始實施，桃園市政府地政局去年抽查連鎖書局、文具量販業者、生活用品百貨、大賣場販售住宅租賃契約書85份，僅50家販售新版本，仍有35家販售舊版本，比例高達4成，地政局已要求下架並販售新版本，最新版本可至行政院官網下載，網址https://www.ey.gov.tw/Page/AABD2F12D8A6D561/58973c69-07f0-4b88-88a2-8b0b91f28241。

地政局表示，市售的住宅租賃契約書，必須符合內政部公告最新「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定，如果民眾或房東使用舊契約版本，即使簽約但與新版本有牴觸仍然無效，提醒房東、房客簽訂契約時應選使用內政部2024年最新版本住宅租賃契約書，可降低租賃爭議及糾紛，保障雙方權益。

地政局說，針對不符合規定35份，已請業者主動下架，並要求銷售通路業者使用2024年新版住宅租賃契約書，使消費者得於主要通路購得符合法令規定之租賃契約書，逐步促進租屋市場健全發展。

