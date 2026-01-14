焦點股》蜜望實︰被動元件喊漲 大戶助攻直奔漲停

被動元件喊漲，大戶助攻蜜望實直奔漲停。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕去年第四季被動元件漲價潮啟動，今年初全球被動元件龍頭村田、中國大廠風華也宣布漲價，近期被動元件族群啟動補漲行情，昨日大戶買超逾千張，今日蜜望實（8043）開盤後股價直衝漲停98.7元，創歷史新天價，截至9:37分為止，爆出3.5萬張成交量，漲停委買張數超過8700張。

蜜望實主要從事被動元件中積層陶瓷電容及電感的代理銷售。除台北設置總倉外，因應國內電子產品製造廠商海外設廠需求及服務國外客戶，包括香港、中國等地擴展海外服務據點、設置海外物流倉庫，更逐步將銷售版圖擴展至東南亞；觀察蜜望實去年全年營收達54.26億元、年增15.75%，去年前三季每股稅後盈餘0.08元，不過，去年12月公告，去年11月單月每股稅後盈餘就達0.25元。

請繼續往下閱讀...

觀察三大法人動向可發現，外資昨日買超708張、自營商買超16張，主力昨日大手筆買超1276張，買超券商以康和、新加坡瑞銀為主，投資人後續可多關切主力進出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法